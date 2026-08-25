Cròniques del destiu (55)

Una estelada a Elx va mobilitzar la policia espanyola contra l’enemic: en formació de guerra! L’enemic són drets humans, llibertat, dignitat, educació…Ves escrivint què.
Aquests homenots de bandera i pistola són valents quan es tracta d’atacar algú indefens i sol. Un valencià, un català, Elx, el sud del país, una mestra: els harrelson trauen el bo i millor de l’ofici i, davant tanta amenaça, no us penseu que s’acovardeixen. Després mentiran -ho fan sempre-, diran que el jove els havia estovat i per això havien de defensar ceuta i melilla.
El jove de l’estelada era un afeccionat del futbol, amb estelada però del futbol, se suposa que independentista, per tant no espanyol, per això va ser aterrat per la policia espanyola. A colps de martell! Uns quants homes fan el terrorista, armats sobretot de violència, i peguen a trencar. A trencalòs! Després, davant un jutge, diran que el jove els havia agredit, amenaçat, insultat la mare espanyola i que les seues vides corrien perill.
El tarannà feixista d’espanya no ha canviat en cent anys: els seus cossos policials són excusa i causa, exemple que poden fer i desfer com els passa pel forí: no sé si totes les democràcies salven els cossos policials de respectar els drets. Vols ser policia, els demanen, doncs hauràs d’agredir els drets!
—La violència per sobre de tot, tot per la pàtria, si vols ser policia nostre.
I mai no s’enganyen de bandera: estelada, colps i a matar! L’altra, la d’ells, amb pardalot bou o coses pitjors, passa’m la cervesa!
No ens estranya que els sindicats de policia espanyols consideren els no-espanyols terroristes. És el nivell, tot IA, intel·ligència artificiosa: el màxim que poden repondre al test d’admissió: si és català, terrorista. Si és valencià, terrorista. Catalans i valencians, terroristes. Una lliçó. No us penseu que no n’hi ha un cabàs de mossos que si fa no fa…
Un any, dos, tres o vint anys. Tant se val. Els exemples de violència extrema de la policia contra ciutadans es repeteix amb impunitat. Impunitat, naturalment. Complicitat, ja és natural venint d’espanya. Dels governs i dels polítics. I de la premsa d’allà (més que premsa és prostitució). Evidentment. I van passant els anys i mai no els passa res, ni als polis ni als governs. Si no és que ets català independentista (no sé si n’hi ha cap altra manera de ser català).
De tot plegat, arriba que puguem cantar ‘vosaltres feixistes, sou els terroristes’. Perquè és aixó, al remat, un model parapolicial que els serveix en qualsevol situació, democràtica o franquista, perquè el franquisme no s’ha acabat mai, i aquests de l’uniforme són l’exemple més clar, un dels més clars, amb els borbons palputs i les casernes de l’altra pàtria-invasió:
‘vosaltres feixistes, sou…