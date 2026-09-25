Cròniques del destiu (75)

«florires com l’alfàbrega…
s’escolten grills tota la nit perduts…»
V. Andrés Estellés
En unes hores, l’Ateneu farà el recital d’Estellés. Una activitat habitual des que l’escriptor Josep Lozano va llançar la idea magnífica d’elevar el poeta a carrers i places, en favor de llegir-lo, si el govern i els polítics l’havien oblidat a consciència.
Hi ha uns criminals de la cultura en els llocs de responsabilitat, ves si serem idiotes. Una part important dels electors sens dubte.
Així que demà llegirem els versos d’Estellés, una tria, que coordinarà la colla lectora de l’Ateneu. A partir de les 20.00h, llegirem.
Ser5à una apologia del poeta i dels poemes.
Després Esther Quiles farà el concert de cloenda, la cantautora vindrà d’Elx. Poca broma. Una activitat patrocinada per Acció Cultural, en col·laboració amb l’Ateneu.
Versos per als pintors (Heras i Boix), per als poetes (Josep Piera), versos perquè els joves s’afeccionen a llegir poesia, a escriure’n, a comprar-ne…
N’hi ha qui diu que l’Ateneu organitza cada any una de les millors lectures del país. Però si no veniu a comprovar-ho…