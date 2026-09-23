Cròniques del destiu (74)

Això de l’estiu va arribant a la fi, sobretot de nits, quan la temperatura es fa suportable. Estacionalment la cosa també s’acaba, malgrat que la burrera del destiu continuarà inalterable, ara sí ara no. De l’un costat, per exemple, un estudi apunta que només el 10% dels joves del país són capaços de mantenir la conversa en català amb els amics, només 1 de cada 10 joves. Ho tenim pelut i agre, doncs. Per un altre costat, hom també avança que n’hi ha una major resistència a deixar-nos engolir per la llengua colonitzadora. No ens deixarem perdre, doncs!
En el llibre de Toni Mollà, les llengües de demà, arribem al capítol més gruixut: la complexitat. No descobrim res, doncs, d’assenyalar que vivim una situació lingüística complexa —quan o en quin moment de la història no ha sigut complexa la vida dels valencians i la seua llengua? Per tant, els valencians no tenim una solució fàcil, perquè no n’hi ha per a problemes complexos… diu ell mateix. Reconèixer la complexitat ajudarà a millorar l’estratègia a seguir. Oimés quan tenim enemics dins de casa que dinamiten qualsevol possible camí d’èxit que ningú pogués pensar, explicar, aprovar o començar a practicar. L’autor apunta idees de pensadors que ho confessen: «pensar que podem gestionar la complexitat és una quimera.»
D’una altra manera, Fuster ben bé que diria: tota política lingüística que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres. I és ben bé això que ens passa. Que tenim polítics, i jutges, i guàrdies, ací a València i a espanya, que s’esforcen amb polítiques contra nosaltres. No ens arruguem. els valencians no. I en aquest capítol del llibre trobareu exemples internacionals de molt d’interés. Després n’hi ha les ciutats -ai, mare- un ou de serp que els valencians no hem resolt, o hem tirat per vies poc convenients, a Alacant i València, sobretot, dues ciutats tan provincianes com petites (moralment i ètica). Cap d’elles no ha sabut construir-se una identitat suficientment forta per imposar-se davant la ment colonitzada dels seus governs. Per això, aquests dos focus urbans són catapulta d’enemics que atien la substitució lingüística cada dia de la seua vida (de criminals).
—no només per la irresponsabilitat política el dia de la gota freda, també per la política lingüística els polítics del pp (i també del psoe), mereixerien de ser en presó a perpetuïtat, I molts jutges també.
La complexitat de la que parla Mollà encara és major…
—però no arribes ja a les conclusions?