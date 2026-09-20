Cròniques del destiu (73)

Anit vam presentar una nova exposició (breu i senzilla) a l’Ateneu de Bétera. Sobre memòria històrica, repassa la vida dels presoners que van fer treballs forçats en canvi de reducció de pena (!) a l’ambassament de Benaixeve. Ves si costa encara trobar informació, arribar a tenir-la lliurement per estudiar-la, i encara fraccionada i incompleta. El franquisme encara és viu i marca les regles de joc, i el camp de joc. Vaig haver d’eixir corrent a meitat de presentació, justament a l’església hi havia els beats que cantaven glòria, en espanyol, d’una església que beneïa els treballs forçats i la precarietat, i el franquisme i l’extrema dreta, aleshores i ara, almenys al país valencià. Allà, entre el 1941-1944, la consigna era que la democràcia i la república havia ofès espanya, i ara havien de redimir-se treballant fins a divuit hores cada dia en règim d’esclavatge. Vaig baixar a Burjassot per participar del sopar Estellés, però el psoe obligava els organitzadors a tancar l’acte abans de les onze, així que s’havia de fer tot a correcuita, sopar, recitar, el lliurament de reconeixements, el concert de Nèstor Mont, que a les onze havíem de ser al carrer, perquè el franquisme encara ens governa i els espais públics només si es deixen en condicions als amigots d’espanya: a la falla, a la dreta, a l’extrema, a l’església…
Torne a l’ateneu, perquè m’expliquen com ha acabat el debat: volia conèixer els noms dels homes de Bétera que van treballar de presos polítics a Benaixeve. Encara n’hi ha que debatia els greuges i l’amenaça; de fet, feia temps que no ens arrencaven els cartells que anunciaven les activitats: allò de l’embassament, de la vida del franquisme local i global no voldrien que s’expliqués de cap manera. Si encara som ací.
Avui passejaven una imatge del crist pels carrers del poble en processó: la banda i la traca i els escapularis, perquè no us oblideu que…