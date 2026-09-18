Cròniques del destiu (72)

«I el català, serà també una llengua de demà?»
Si fora pels espanyols, demà mateix ens fumigaven, la llengua i els parlants, i ens cantaven el gori-gori. En canvi, malgrat les punyalades continues dels jutges, de la dictadura, d’una majoria de polítics, de pp-psoe, fins i tot de catalans i valencians que xuten a la nostra porteria, la llengua s’hi ha mantingut viva. Ha perdut puresa i qualitat, indubtablement -res a veure amb la llengua de Carner i Riba, de Valor de Caterina Albert o de Fuster, de tants mestres grans com hem tingut. Però és ací, viva. Si resistirà cent anys més, o mil anys, amb o sense pròstata, ja ho dirà la intel·ligència de qui viurà aleshores, artificiosa o artificialment.
–Perquè puga resistir caldrà guanyar el camp de la tecnologia, l’economia i l’empresa, no només el de l’escola, les danses o el cant d’estil…
Què diu, ara sí, el mestre Mollà, a les llengües de demà? De primer caldrà entrar en una llibreria, i després seure a estudiar de valent què ens pot passar als valencians, si deixem d’espavilar-nos. El llibre té una estructura fàcil d’apamar; comença amb un camp de joc, on ens hi juguem (o jugarem) les garrofes. Amb unes quantes lliçons breus sobre sociolingüística, uns apunts necessaris per conèixer el tema de què parlem, i uns quants noms propis universals: jo n’he apuntats uns quants que coneixia, dels altres, com els teniu indexats al final del llibre, podeu continuar aprenent del món i dels savis. Gutenberg, Darwin, Steiner, Joan Fuster (naturalment), peròp també n’hi ha de casa: Aracil, Ninyoles, Fuster un altre colp. N’hi ha molts noms propis, que ajuden a descobrir la dimensió del llibre, de la saviesa del camp de les llengües, del coneixement mateix, de trobar-te que sempre n’hi ha cent nous noms que no coneixies i que podries descobrir cada dia. Martí Domínguez, que també hi és, en el llibre El somni de Lucreci (vaig dir fa anys que és un imprescindible), vos indexa els grans paradigmes de la ciència del segle I fins al s. XX.
Ja he parlar del camp de joc, però també hi ha les regles, el joc del mateix escriptor (ací trobareu una vida dedicada a escriure i fer assaig), i els exemples propi i més propers que servirien per situar què ens passa als valencians (als catalans també, xa), als bascs o als quebequesos. Sobta no trobar un model d’èxit (!), com el suís, com un exemple reeixit de respecte a les llengües pròpies i forànies.
Ningú no havia dit que la sociolingüística era senzilla, menys encara en el nostre cas, però Mollà sempre aporta una llum que ens fa llegir amb avidesa (supose que també és la intenció de l’autor), per afrontar la gran complexitat pròpia (la dels valencians) però la del món també. No us penseu que allò que s’hi cou enllà de fronteres (nosaltres la podem dibuixar on mos done la gana) és tot pa sucat amb oli de l’Espadà. Per bé que, si continuem participant de la burrera valenciana (no sé si tenim prou zotal per netejar-la completament) de segur que no serem els més preparats per defensar-nos de qui decidirà què esmorzarem d’ací uns anys, pel que fa a la llengua, però també que hi posarem a l’entrepà, sense metàfores.
—de les llengües de demà, de Toni Mollà, editat enguany per Bromera a Alzira?, no voldreu que ja vos parle de les conclusions?
No sabeu que n’hi ha llibres que t’estimes de no acabar-los de llegir tan ràpidament!