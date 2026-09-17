Cròniques del destiu (71)

«Si la llengua no conquesta l’empresa i l’economia, es converteix en una llengua de joguet i de fireta.»
Els catalans no hem guanyat l’empresa, ni la petita ni la gran, ni tampoc l’economia. Ni catalans ni valencians. I la política quant a penes. No us penseu que Catalunya lligava els gossos amb llonganissa, a quin sant. Només que culturalment, i una proporció de risa, i l’escola, i encara sense poder decidir completament què. Allà, fins i tot, n’hi havia universitats públiques que tampoc oferien un mínim de català. A València el cas era de pocavergonya. De fet, era de jutjat de guàrdia. Però els jutges eren espanyols cent per cent, així que no movien ni un pèl per nosaltres. Tu podies demanar de fer una carrera universitària en català, a València, i de fet, la matrícula ho especificava: vosté ha triat de fer la carrera en català. En canvi, en el dia a dia, n’hi ha casos que cap ni una de les assignatures, durant quatre anys de grau, no es feia en català. Cap ni una.
Cap jutge no va acceptar la denúncia, ni va actuar-hi d’ofici, ni el tribunal de comptes espanyol no va dir que allò era una estafa, ni van perseguir els professors, ni el degà ni el rector ni ningú.
És veritat que la llei d’ús del valencià, del català de valència, va decidir que no sancionava. Era una llei de per riure. I així van les coses, sinyors, si és que van així. Aquella llei la va fer el psoe, que era un altre enemic al govern valencià.
Les llengües de demà?, amb el govern valencià de pp i vox, la llengua se’n va a cagar. La llengua dels valencians. Potser que amb un altre govern també… No ho sabem.
-Però encara no has dit res del llibre, no?
-Home, si voleu: l’ha publicat edicions Bromera