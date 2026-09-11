Cròniques del destiu (67)

Si hom decideix de fer el ruc, possiblement que el farà sobradament. Si un país posa al capdamunt de la governança un ruc, no voldreu traure’n saviesa o coneiximent?
Diu el president de la generalitat valenciana que els mals resultats dels valencians en l’informe PISA és culpa del govern anterior. Ells, el pp, no tenen res a veure. Fotre quin llum d’home. Amb quina facilitat s’ha tret el pes de damunt i ha trobat tot solet la causa exacta del problema de l’escola: els altres. Davant uns resultats dolents i molt dolents, el ruc fa un anàlisi tan banal com fals. Sinyor Llorca (m’estalviaré l’honorabilitat), fer de mentider i amagar la responsabilitat no l’eximeix de res, sobretot perquè una part important de la política del pp és atacar l’escola, per sistema. Atacar la llengua, els mestres i el coneiximent. A més de robar els recursos bàsics a l’escola i a la cultura, per destinar-los a accions contràries de l’educació. No ha dit ni de passada, l’homenic, que l’escola és en guerra contra ell i el seu govern justament per això—ningú no s’esperava una resposta tan coratjosa i llarga dels mestres en l’últim tram del curs passat. Però no ha dit ni de passada, l’homenic, que des que governen, la retallada en cultura, com en educació, o en prevenció del seu govern entorpeix la feina de tothom: sobretot dels mestres, cada colps més carregats de responsabilitat i de burocràcia. Si una gran part dels esforços de la conselleria d’educació es destina a atacar la llengua, la lectura i els llibres en català i els propis autors, què podem esperar. Ell i tots els seus col·laboradors, ací i a espanya, ja poden rentar-se’n les mans, però som a mans d’incapaços i d’inútils: però no només en la conselleria d’educació, D’aquell fanguer de la Dana, homenic llorca, encara patim un govern de fang: criminal i incompetent.