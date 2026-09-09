Cròniques del destiu (66)

Primer dia d’escola per als xiquets als país valencià. Baixe a saludar i, en fer-me profit, ajude els alumnes de quart a plegar garrofes. Una manera de començar el jorn rural i entusiasta. Per endavant un altre curs de confrontació, entre els mestres i l’administració. No avancem ni un pam, si hi ha l’enemic al capdamunt del govern de l’escola. La solució és la desobediència i tirar pel dret, en favor de la llengua i del coneixement. Si n’hi ha coratge i voluntat, ganes de treballar de valent, l’escola ho agrairà, i els alumnes, i les famílies faran el suport que calga. Una altra manera serà perdre el temps i continuar a la cua d’Europa, en resultats i aprenentatge. Escric a la pissarra el nom de la garrofera, en llatí, ceratonia siliqua, i un xiquet salta, entra en crisi, i amolla, però això és una llengua extraterrestre, com voldràs que ho sàpia escriure. Amb un llapis o amb un boli, responc, i aleshores la crisi s’agreuja: potser que això de PISA tinga raó, que ens cal estudiar més i abandonar tant de projecte o de fum, que amaga tantes mancances… La conselleria valenciana ha pactat amb els sindicats de dretes, i amb l’extrema dreta, i ja acusa els mestres i els sindicats majoritaris de bel·ligerants. A la grenya. No sé si l’escola ha tingut mai el respecte i el suport que mereix, així que no ens estranya de ser el cul del món en educació i dignitat. Paciència. i fermesa cada jorn, mestres.
-Belligerare! Belligerare!