Cròniques del destiu (65)

L’any setanta-nou del segle XX, Joan Fuster no posava ni un quinzet per la música tradicional dels valencians. Aleshores, a mans del poder més reaccionari i franquista, el futur d’aquella música era fosc i runós com una cova de lladres. Dins el llibre Notes d’un desfició, que va editar Alfons el magnànim el 2017, hi havia els articles que el mestre havia publicat a la cartellera de cinema què i donde: una cosa trista que feia pena i ignorància musical són els adjectius més suaus del mestre pel que fa a aquella música. En canvi, amb els anys, la música tradicional del país ha fet un tomb espectacular, per la música i les lletres, per l’evolució i varietat en l’ús d’instruments, i pel salt qualitatiu de la dolçaina, sens dubte. Fuster, possiblement, ara en faria una altra descripció ben diferent, amb tot de noms propis que han elevat el resultat de la cultura tradicional més amunt que no pensava ell fa cinquanta anys.
Anit, l’associació de música i cant tradicional La Xata de Godella va actuar a la plaça del Mercat de Bétera, convidats per la federació de folklore valencià. músics, veus i versador, amb lletres que res tenien a veure amb la caspa dels anys de dictadura, sòn un regal. Veus que feien goig de sentir, i unes lletres de compromís ferm contra la idiotesa ideològica que ens assetja. L’ú, l’ú i el dos, l’ú i el dotze, i la improvisació del versador JosepMi, confirmen el salt qualitatiu que el cant valencià és un regal excels, si és ben dirigit. L’actuació de la colla de dolçaines del Camp de Túria, una altra escola de música i festa, posava la cirereta al primer concert del curs de l’Ateneu. Una lliçó de música, de fermesa, de cultura, que l’homenot de Sueca hagués reescrit amb desfici i ironia.
Ací hem eixit a guanyar, sinyors!