Cròniques del destiu (63)

En venir del camp, després de desbrossar una plantonà de lanes al Camí d’Alcubles, torne al llibre antologia d’Estellés, una tendresa oculta. Abans de dinar i en canvi de la migdiada dita del corder, copie uns altres versos del poeta de Burjassot: amb tota cerimònia i respecte, imagine els llauradors de Bétera llegint els versos damunt el tractor, o escoltant-los a la ràdio -si els mitjans públics no foren a mans d’incapaços, o repartint-los a la cooperativa, cada colp que entra un home a demanar un producte fitosanitari. Potser que els mestres, a l’escola, mentre preparen la benvinguda dels infants, també n’han fet una lectura profitosa i neta:
«Hi ha l’aladre, groguenc, amb una grogor d’os,
i hi ha el crani de l’ase entre les brosses tendres
i hi ha una llunyania de llençols eixugant-se:
hi ha una barca en l’arena, hi ha altres coses, Françoise.
[…]
Hi ha dos vaixells danesos carregant mandarines.»
dins l’Hotel París, pàgina 62 d’Una tendresa oculta.
Edicions 3i4, març del 2024