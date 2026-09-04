Ulisses20

Bétera, el camp de túria

Publicat el 4 de setembre de 2026

Cròniques del destiu (63)

En venir del camp, després de desbrossar una plantonà de lanes al Camí d’Alcubles, torne al llibre antologia d’Estellés, una tendresa oculta. Abans de dinar i en canvi de la migdiada dita del corder, copie uns altres versos del poeta de Burjassot: amb tota cerimònia i respecte, imagine els llauradors de Bétera llegint els versos damunt el tractor, o escoltant-los a la ràdio -si els mitjans públics no foren a mans d’incapaços, o repartint-los a la cooperativa, cada colp que entra un home a demanar un producte fitosanitari. Potser que els mestres, a l’escola, mentre preparen la benvinguda dels infants, també n’han fet una lectura profitosa i neta:

«Hi ha l’aladre, groguenc, amb una grogor d’os,

i hi ha el crani de l’ase entre les brosses tendres

i hi ha una llunyania de llençols eixugant-se:

hi ha una barca en l’arena, hi ha altres coses, Françoise.

[…]

Hi ha dos vaixells danesos carregant mandarines.»

 

dins l’Hotel París, pàgina 62 d’Una tendresa oculta.

Edicions 3i4, març del 2024

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