Cròniques del destiu (62)

Cent-dos anys després d’aquell natalici, fóra un jorn especial per copiar uns quants versos del poeta Estellés i escampar-los abans i després d’esmorzar, abans d’eixir al carrer, en tornar. A tothora! Del llibre Una tendresa oculta, l’antologia o selecció que en va fer Jaume Pérez-Montaner, una obra que hauria d’ésser a totes les cases dels valencians, sense falta ni omissió, vaig fent alguna tria… Per exemple, del poema a Sant Vicent, ara destrie aquest fragment per encetar el matí de la sang:
[…]
«Europa em dol i els dies de la seua tristor.
Europa em dol i em dol ben concreta i calenta,
com un pa que es fa agre de no portar-lo al forn.
[…]
És l’hora clara i alta dels cors i els peus oberts.
De dir allò que hi manca. I de dur el pa al forn.
De cremar les paraules i fer, del fum, el llenç
que òmpliga el món, la tarda, altra vegada el món.
És l’hora de parlar clar i ras, Sant Vicent.»