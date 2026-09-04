Ulisses20

Bétera, el camp de túria

Publicat el 4 de setembre de 2026

Cròniques del destiu (62)

Cent-dos anys després d’aquell natalici, fóra un jorn especial per copiar uns quants versos del poeta Estellés i escampar-los abans i després d’esmorzar, abans d’eixir al carrer, en tornar. A tothora! Del llibre Una tendresa oculta, l’antologia o selecció que en va fer Jaume Pérez-Montaner, una obra que hauria d’ésser a totes les cases dels valencians, sense falta ni omissió, vaig fent alguna tria… Per exemple, del poema a Sant Vicent, ara destrie aquest fragment per encetar el matí de la sang:

[…]

«Europa em dol i els dies de la seua tristor.

Europa em dol i em dol ben concreta i calenta,

com un pa que es fa agre de no portar-lo al forn.

[…]

És l’hora clara i alta dels cors i els peus oberts.

De dir allò que hi manca. I de dur el pa al forn.

De cremar les paraules i fer, del fum, el llenç

que òmpliga el món, la tarda, altra vegada el món.

És l’hora de parlar clar i ras, Sant Vicent.»

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