Cròniques del destiu (57)

Dissabte, els incombustibles de la Gota freda tornen al carrer per demanar presó als irresponsables del pp, que aquell dia-nit fatídic els van deixar desemparats. És l’hora que, dos anys després, no han admés cap responsabilitat en aquell desficaci polític i de gestió de la tragèdia.
Les víctimes es neguen a oblidar els morts, més de dos-cents. Ni oblit ni perdó! Com voleu que els obliden?, però mostren el valor d’eixir cada mes a manifestar-se, gairebé dos anys seguits. Coratge fins i tot un 29 d’agost, dissabte, perquè el dol no fa vacances.
Som a mans d’incompetents, d’inútils. Un perill per a la vida dels valencians, ves què podrem dir. La qual cosa agreuja el perill de tothom en situacions de dificultat, difícils o complexes, sobretot, però en el dia a dia també, que som mans de gent poc preparada, de dubtosa qualitat professional. A mans d’un cabàs de panolles sense dacsa.
Però ho poden fer pìtjor, molt pitjor!
Encara pitjor, el govern valencià del pp ha retallat en recursos de protecció davant crisis, inundacions, focs o catàstrofes similars: ho denunciava ahir la plataforma de les víctimes de la Gota freda: més bombers i menys toreros. En canvi, el pp afig llenya al foc: tenim una desprotecció de nivell màgnum, en canvi d’inversions en bous i incultura. És el preu d’aquella bandera al canell, als balcons, als cotxes… L’extrema dreta de pp i vox no només són incapaços, damunt se’n burlen i encara es mostren ofesos si ningú els diu de criminal a l’alça.
Són criminals contra l’escola, contra la protecció, contra la seguretat, contra el paisatge… Si ens passarà poc, als valencians, mentre no canviem el rumb i peguem a fugir dels bàrbars!