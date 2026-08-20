Cròniques del destiu (51)

«Celebrem Estellés. El commemorem. El llegim.»
Una dona ha sigut testimoni i n’ha alçat acta, d’un nou atac al poeta -hem perdut el compte de quants n’ha patit ja. En un país de ment colonitzada, els homes que cercaven la llibertat i l’explicaven, el poeta ho feia a través dels versos, són blanc dels atacs de ràbia dels espanyols. Pobres, en sentir-se inferiors, no saben sinó mossegar o agredir: mestres, poetes, periodistes, de vegades símbols, de vegades el paisatge fins i tot una pedra o res, o menys que res. Avui una dona n’ha sigut testimoni i ha presentat un escrit de queixa -hem perdut el compte de quants n’ha fet i presentat. Si fa no fa, l’acta en el registre de l’ajuntament de Burjassot diu:
»La Plataforma Cent d’Estellés, formada per Acció Cultural del País Valencià, Associació Cultural Bassot, Ateneu de Bétera, Associació Kulturcrítics del País Valencià, Ca Revolta, Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics, Cantants en valencià, Escola Valenciana, Fundació Sambori,, Societat Coral el Micalet… denunciem que l’escultura del poeta Vicent Andrés Estellés ha estat objecte d’un nou acte vandàlic, una nova agressió de les moltes que n’ha patit. Entenem que la solució als danys materials produïts pels actes vandàlics no serà només tornar a posar allò malmés o furtat, que posareu els mitjans perquè no torne a passar de nou. A més de les agressions, denunciem també allò que és una manca de cura de l’ajuntament de Burjassot pel que fa a l’escultura del poeta, les atraccions en la fira de Nadal pegades a l’estàtua, els WC químics a tocar, material d’obres i brutícia… i tantes altres coses que es poden considerar falta de respecte a la figura del poeta. Per tot això, exigim a l’ajuntament de Burjassot la protecció de l’escultura i el respecte que es mereix com a patrimoni, no només de Burjassot, també d’aquelles persones que contínuament gaudeixen de la ruta Estellés, de la lectura d’una obra cabdal, i de tothom que estima el poeta i el seu llegat.»
Burjassot, 20 d’agost de 2026