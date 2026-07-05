Ulisses20

Bétera, el camp de túria

Publicat el 5 de juliol de 2026

Cròniques del destiu (5)

Amb el fum a tocar, ací a la vall del Palància (Soneixa), fins i tot al campament militar de Bétera (els ocupants i les armes), entrarem en la setmana del nostre festival particular, el folkestiu, que organitza l’Ateneu de Bétera cada any. Hom pensarà quins ous teniu, el país en foc, de nord a sud, i vosaltres de festivals. No sé si això serà gaire ètic, o immoral, convidar a passar-ho bé quan patim aquesta desfeta del paistage i n’hi ha que es jugaran la vida per salvar-ne una part. Ètic o no, el nostre festival també és ben particular.

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