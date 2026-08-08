Cròniques del destiu (40)

Música en directe a l’Ateneu. Música d’estiu. Música.
Els Mox arriben de Puçol, són de l’Horta -som de l’Horta també valdria de banda de música- fan rock i no fan estranys per adaptar la música d’arrel, de tradició, al rock. Dolçaines i guitarres elèctriques, aqueixa barreja possible que, d’uns anys ençà, posa també els instruments de tradició a primera línia. Ara la prova de so. Molt de siroll. Siroll per no res. Més en voldríem de clam. El destiu també ha de tenir canals d’aire per on poder respirar, tanta coentor o asfíxia. Només caldria repassar el programa de festes municipal d’enguany. Avui representa que ordim la vespra de la festa, abans no ens eclipsem completament d’un despropòsit tan conscient com planificat.
Encara som a mans de blanques, en canvi de cadarnares i verderols, xa. Se’ns ha impostat el terme, infectat, envaït, de mosca blanca i de pulgons. I l’ecològic, només, no penseu que matarà tota la pandèmia que patim.