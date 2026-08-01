Cròniques del destiu (32)

Esperança Camps ho explicava a Vilaweb: la mateixa setmana que el país cremava, deu mil hectàrees de l’emblemàtica Serra d’Espadà, els suros, la Vall…, el pp i vox aprovaven el pressupost de la generalitat amb un estil franquista tan descarat com criminal: retallar els recursos per a prevenció, per a seguretat, per a bombers… Tant se val que el pp siga responsable de la mort de dues-cents persones la nit de la Gota freda, ells continuen retallant allà on just caldrien més esforços, més seguretat, major atenció,. Tant se val que en muiguen dos-cents com dos mil, ells tallen en sanitat, en educació, en cultura, en serveis, en canvi de continuar desviant diners a populismes i negociots privats.
Privatitzen la sanitat, l’educació, el territori, la costa, l’Horta, en canvi de malbaratar l’espai públic, de vendre’l, de corrompre’l. En canvi de defensar-la, ataquen la cultura o la llengua, li treuen els ajuts mínims, i encara amenacen amb fatxenderia que no en tenen prou, d’ofegar-nos.
I del desficaci, d’aquests exemples tan recents de morts i desaires i incompetència, pensareu que la justícia espanyola dirà res?, potser que revisarà res per afavorir la gent o els serveis, o els propis crims que han provocat els seus: potser que defensaran l’equitat o fins i tot les pròpies normes més elementals contra la pocavergonya de governar contra els valencians? Caaa, miraran en un altre costat, mentre no els toquen la borbonia, la beator i el putiferi patriòtic al qual dediquen esforços i temps per encobrir-ne la paxanga que tenen ordida.