Cròniques del destiu (29)

La convivència de la justícia amb Vox a qui voleu que puga sorprendre. Doncs, que ho investiguen! Ordena algú que no és ningú i no pinta ni una mona. O potser sí, per tapar tanta enruna com n’hi ha dins el cul dels jutjats. Però qui hauria d’investigar la complicitat de fiscals i jutges amb l’extrema dreta, els fiscals?, els jutges?, la policia?, la guàrdia civil? No feu riure, home, si tots plegats en fan una com un cabàs, de grossa i de pudent, no els feu perdre el temps. Qui arribarà a jutge, el 95% de gent hereva del franquisme, a fiscal o a funcionari que treballa als jutjats, a qui penseu que voten, o preguen o adoren? En el noranta per cent dels casos d’ideologia als jutjats, t’hi trobes amb una denúncia l’extrema dreta, no sabem amb diners de qui, qui paga tanta denúncia, qui l’atia, i com els arriba tanta informació de dins i de fora per tenir el nas dins el calaix de cada despatx,, encara més, ja saben com es fabriquen proves, mentides, i falses acusacions amb una facilitat sempre contra nostra, contra el país, contra la llengua, contra l’escola, contra els demòcrates… Contra la independència dels valencians, que és contra les idees, contra la llibertat…
En canvi d’aquella impunitat general si l’insult, l’amenaça, o el mort és del cantó d’espanya…