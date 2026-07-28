Cròniques del destiu (28)

El meu amic em renyirà per això, però jo ho amolle per endavant, que som en un destiu desqueferat, boig, de foc encés, temperatures elevadíssimes i, això ja es repeteix cada any, tantes polítiques botifleres com boscos cremats: la política major o menor del país no canvia ni poc ni gens. Avui 28 de juliol, quinze dies abans de la festa major del poble, els operaris contractats per l’ajuntament de bétera han començat a tapar les façanes del carrer principal, parets, portes i finestres… Divuit dies exactes abans de la festa, pensarà el cap de festes o regidor o il·luminat, és una data correcta per impedir que passe l’aire a les cases, per deixar que la gent s’ofegue o pegue a fugir o decidesca de pujar a viure als terrats.
—Homee, falten cinc dies per a l’agost i no voldràs que els operaris de la brigada treballen també en aquell mes!
Com que la cosa va de coets i de foc (com si enguany no en tinguérem prou, de foc i d’infern), algú ha decidit començar enjorn a protegir les cases, i de pas impedir el pas de l’aire o de la fresca dins la casa. Xa, ben pensat, sí! En tenir sort, en morirem uns quants, i s’estalviaran d’indemnitzar pels desperfectes que ens trobarem el dia de Sant Roc. El cervell municipal ha de ser l’exemple de la qualitat i el coneiximent polític: els segles de burrera que patim els valencians i encara resistim.
—Iee, si els sobren diners, invertiu-los en ruixar-los el cervell de cassalla!
Vull preguntar en una finestreta de l’ajuntament qui m’atendrà una queixa formal, després he quedat amb un dels regidors que ens havia convocat expressament per un altre tema, però després diu que no sabia res, que se n’havia oblidat, que era en una altra reunió. Torneu en tot cas la setmana que ve. A la vesprada pugem a ballar, l’assaig del ball de plaça, de les danses de bétera, però a la porta de casa n’hi ha una merda de gos gros i d’amo malparit o filldeputa, si fa no fa és el mateix. És la tercera vegada que deixa així el carrer, o la quarta, caldrà posar una càmera, i després tallar-li al coll! —al gos no, burro, a l’amo.
Hom es demana quines ganes de festa major tindran els pobles de l’Espadà —encara n’hi ha milers de veïns que no poden tornar a casa— mentre ací a la plana comencem tan enjorn els preparatius com si no n’hi hagués més vida fora de tanta xerinol·la.
Per reclamar drets i dignitat no mouen ni la meitat d’esforços, els beterins!