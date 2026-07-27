Cròniques del destiu (27)

Es vesteixen de guerrers, s’armen d’utensilis agressius, de porres, de bastons extensibles, de pistola, de fusells, de bales de goma i de les altres, del gas, es posen el casc i pugen al furgó. Quan baixen, davant la gent que es manifesta pacíficament, que canta, que fa festa, que l’única violència és el desacord amb les polítiques de merda que patim, no sabem què els han dit que trobarien: una guerra nuclear, uns terroristes, uns assassins, perquè aleshores despleguen els braços i comencen a repartir llenya. Potser que es preparen per això, els policies de les brigades especials, per eixir al carrer desbocats com a bèsties.
—Pegueu fort!, a trencar!, feu sang! Si podeu traure cap ull!
I ves que són ells, aquests funcionaris salvatges, que tenen la patent de manar, que és pegar i fer mal, tenen, com aquell 007 de fantasia, la patent de la violència fins a extrems insospitats. La violència legal extrema, perquè facen que facen, rebran una medalla o complements millors.
Hom no entén com poden descarregar aital salvatgia contra qui es manifesta pacíficament ,i després tornar a casa a sopar, a menjar meló a la fresca o beure aigua de la botija… O simplement dir bon dia, l’endemà.
Tan se val com de pacífica siga la manifestació: el patró de comportament policial és el mateix sempre, les ordres dels governadors de la colònia o dels jutges, o dels borbons no han canviat gens ni mica, fidels al franquisme pudent de sempre. Fidels a una violència desmesurada, inútil, impune i, diguem-ho clar, terrorista: amb l’objecte de fer terror i escampar-lo.