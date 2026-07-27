Cròniques del destiu (26)

He passat a encomanar una màquina d’aire portàtil a dues cases de Bétera, però ha faltat poc que no se’n rigueren durant hora i mitja. No en queda cap al terme, home, potser que no en quede cap a Europa! En una de les cases m’han avisat que, des que la generalitat valenciana ha dit que tot de portàtils d’aire aniran a parar a l’escola, ràpidament es van tancar els magatzems i, miracle, no en queda cap a la venda per al públic a tot el país. Ací n’hi ha que ja faran l’agost. Bons són alguns empresaris per pispar el negoci que els ompli la butxaca amb facilitat, si ningú de dins els avisa a temps i en parla d’una comissió o dues.
Amb aire o sense, l’escola és ara de vacances, mentre el govern de catalunya no s’explica com poden ser tan rucs, com?, si cada colp la fan més grossa, fiquen la pota fins al piu i la figa però mai no dimiteix ningú. Ni per tant com roben, o malversen, o malmeten la política. Ací no dimiteix ningú, perquè sembla que deixar els càrrecs significaria deixar el despatx d’aire —recordeu que no n’hi ha de portàtils— i reconèixer que són rucs cap i pota o cap i tot. A poc que pensen res de trellat, els inútils de les conselleries d’educació, totes tres són botifleres, obligaran els xiquets a portar ventall de casa, com abans passava amb la màscara, que això els entrenarà el canell i l’habilitat d’obrir i tancar el palmito: «tinc una gràcia molt bona, la que m’ha donat Sant Pere…, que cantava Pep Gimeno. Jo m’imagine trenta joves de secundària en una classe petita, trenta cinc graus de setembre, ventant, obrint i tancant l’artiguli ventilador ric-rac ric-rac, ric-rac ric-rac entremig dels problemes de matemàtica i les dificultats de la comprensió lectora.
Incorporar el ventall a les aules ens donarà (!) un aire, mestres!