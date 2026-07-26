Cròniques del destiu (25)

El foc de l’estiu no s’atura. No n’hi ha prou mans. Enguany ens xuclarem els dits, o ens els cremarem, segons el ritme d’aquesta cursa de focs que vivim. Els polítics, ja ho deveu saber, fa anys que retallen el pressupost en recursos humans que tinguen cura del paisatge. Que creme, que creme ben cremat i així no caldrà tenir-ne cura durant uns anys. Desviem els diners per a bous i toreros, per a la qüestió espanyola. Amenacen la cultura i la llengua, desfan la sanitat i enrunen l’escola… Però els filldeputa no s’escalden. Antigament, hom diria que tirar al foc els estris vells era una manera de fer net corrals i cambres. Els valencians hauríem de tirar al foc els polítics, i fer neta la Generalitat i les Corts, i les diputacions.
Encara no ens atrevim.
Mentre tinguem vividors a la política tindrem un paisatge runós, abandonat. És el que passa quan deixes la responsabilitat màxima als malparits. En uns dies vorem com haurà quedat aquella serra, l’altra, aquesta d’ací, la que cremarà la propera setmana, i l’altra. No escarmentem, els valencians, i cada colp paguem un preu més alt.
Bombers forestals?, pocs i malpagats, en canvi d’aprofitats, inútils i gentola. Després, si dius que són pocavergonyes, un jutge espanyol vindrà a denunciar-te a tu, per provocar-los el respecte. Ara, campions, banderetes, samarretes, gools, bous, i robar milers d’hectàrees als valencians… No cremaran ells i els seus còmplices.
I la prioritat d’accíó? A quin territori envien els recursos grans, a Espanya o a València? Si us penseu que els valencians decidirem res…