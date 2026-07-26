Cròniques del destiu (24)

Enric Marco, l’home del cel, torna a l’Ateneu a explicar-nos l’eclipsi. El ple ens ha torbat la millor de les prediccions. No havia passart mai que haguéssem de dir no. No hi cabeu, ho sentim. Repetidament. Ho sentim, no podeu passar, és ple. Una vegada i una altra. No ens havia passat mai. Una lliçó de ciència i fem un ple com mai. Ni l’aire condicionat no podia rebaixar la temperatura. Pugeu els ventiladors. Una lliçó d’una hora i mitja. Potser que ho tornem a repetir abans del dotze d’agost. No ho sé. No ens havia passat mai.
Sembla que els valencians en vulguem aprendre, de ciència. O d’eclipsis. No debades fa anys, centenars d’anys, que els valencians vivim en un eclipsi total: espanya ens ha fet pantalla i no ens deixa veure el sol. No només veure’l, sinó fruir de llum pròpia, en canvi d’enfosquir-nos la vida vint-i-quatre hores al dia tres-cents seixanta-cinc dies l’any. No tenim ni el dret de ser, ni el dret de debatre públicament si volem ser-hi, ves si la foscúria que ens malmet arriba a ser intensa. L’amenaça també hi és. Són els jutges, els borbons, la guàrdia, les empreses grosses, les petites, això és l’amenaça. Per si mai provem d’empényer, d’estirar perquè el sol ens puga arribar lliure i gratuït.
Vivim en una nit que sembla eterna, il·limitada. Com si fos un impossible pensar una altra cosa, un nou dia, com si els valencians haguéssem de pagar sempre les factures d’espanya, de manera eterna.
Com si els valencians no tinguéssem personalitat. Ni voluntat. Ni esme per res. És veritat, supose que encara dormim. Un son tan profund. D’eclipsi. Som dins del nostre eclipsi particular, el que dura segles.
Però, ai, un dia…, sí, un dia… No valdran ni les amenaces, ni els lladres, ni els borbons ni els jutges ni res. Arribarà el dia…