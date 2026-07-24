Cròniques del destiu (23)

Cinc-cents mil cotxes l’any! Què, som o no productius els valencians? No diem taronges, o caquis, o litres d’orxata, o quilos de torrons de Casinos, o d’arròs de l’albufera. No. Són cinc-cents mil cotxes que diuen que faran a partir de l’any que ve a Almussafes. Un barrejat empresarial d’americans i de xinesos -em sembla a mi que els valencians ací pintaran fava-, tots dos empresaris de món, han avançat que la Ford d’Almussafes, aliada a la xinesa Geely, faran cotxes per a tota Europa. El moment de l’anunci, ara mateix només és això, publicitat, ha valgut perquè aparegueren per la Ribera la plana política espanyola, tots els botiflers de tots els colors, per apuntar-se la medalla al mèrit empresarial. Tremoleu, doncs, que la cosa no anirà de cotxes només. Afegiu suborns, comissions, sobresous, regals, joies, corrupció! No han explicat la lletra petita, que n’hi ha de veritat en tot plegat, ni quant haurem de pagar els valencians perquè americans, xinesos i espanyols s’omplin la butxaca a compte nostre.
Besos, abraços, encaixades, rialles, copes de cava o de corpinnat, no s’hi han estalviat res per celebrar la rondalla del canteret. Què guanyarem els valencians d’això? Pèrdues, de les econòmiques, d’identitat, de territorials, de llengua, de totes les maneres que vulgueu pensar. Pèrdues damunt pèrdues. Per això no mostraran la lletra petita, ni explicaran quants diners públics de la hisenda valenciana caldrà per posar l’estora als empresaris de l’un i de l’altre costat. La hisenda espanyola, com en totes les altres ocasions, només que vindrà a robar.
Per cert, sabeu d’algú que coneix la inversió en infrastructura feta a València el 2025? Ací els mitjans no han estat tan ràpids o llestos o diligents…