Cròniques del destiu (22)

«No podia faltar el vi damunt la taula…
Aula del vi, o aula vinícola, prova d’ensenyar a beure vi. No vol dir de fer-nos alcohòlics, sinó de mantenir l’hàbit de beure vi amb coneiximent, d’estendre la cultura del vi. Això també és explicar la terra, el camp, el territori, les zones on encara la vinya és també una manera de viure i de cuidar el país… Entre més modes turístiques i foranies, mantenir-nos ferms amb la cultura d’allò que posem a taula també empeny per a fer -nos independents, que tampoc no és una feina menor.
Una altra feina principal d’Aula és explicar l’excel·lència dels vins del país, sobretot d’uns quants vins valencians més desconeguts de les grans superfícies. Alhora, cal denunciar també uns quants cellers arribistes, i la praxi espanyola d’amagar els vins que no són seus, també una política valenciana tan desafortunada com inútil. Ves que n’hi ha pocs cellers que facen ús de la llengua o siguen valents per dir que el producte que ofereixen, a més de bo, no té res a vore amb espanya.
Parèntesi: pel que fa al camp, i a la vinya, els vuit anys de compromís van significar un altre zero-zero doblement redó. No podem posar en els llocs de responsabilitat política del camp afeccionats o amaters, en canvi de bons professionals, que n’hi havia de sobres. Poc que governem i no n’aprenem ni matant-nos.
L’Ateneu de Bétera ha incorporat les lliçons d’Aula com una activitat permanent, dos colps l’any, per gaudir d’un tast exquisit i aprendre’n, per destriar petits cellers de feina continuada en favor de productes boníssims, malgrat la situació d’ara, d’una crisi en la cultura del vi i en l’empresa del vi (no parlem dels gàsters) profunda i preocupant.
Fins i tot a l’estiu, més valdria un vi calent que un colp de puny a la panxa.