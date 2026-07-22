Cròniques del destiu (21)

Hem pujat al camp de concentració de Portaceli. De visita. Hem passat el campament militar espanyol (un continu robatori de terres i dominis), i hem entrat en el camí de l’hospital doctor Moliner. A l’un costat i a l’altre de la carretera, els efectes d’un destiu predesèrtic, que ni a les nits no baixem dels 25 graus. Durant el dia depassem fàcilment els 35, així que les oliveres fan pena, pobres, i les herbes tenen un groc cremat de sol que testimonia les altes temperatures de juny i de juliol. Ni una gota d’aigua. Ací no viu una ànima, ara que l’hospital és tancat i s’esperen les obres de remodelació. Ni rastre de vida o de mort. Ni cap rastre del camp de concentració. Ni un senyal, ni cap rètol, ni una informació mínima. És la sort de ser a mans de jutges espanyols campions del món: la història l’escriuen ells, i si vols saber-ne res t’has d’aguantar: encara no tenim accés a la informació del camp, res de res dels més de 15.000 presoners que hi van passar, ni dels milers de morts. Cap informació: això són papers militars secrets, i segons els jutges, conèixer-los podria atemptar contra la seua pàtria, o la seua masculinitat. Però visca el futbol.
Els fets de fa vuitanta anys (1939-1942), encara són secrets. La documentació és prohibida en un país que, els partits espanyols, en diuen democràtic. Se’ls omple la boca en presentar-lo de model, malgrat que representa una barbàrie humana.
Sinyors jutges campions mundials de la justícia prevaricadora: en un país normal, qualsevol ciutadà tindria accés a la informació del que va passar fa vuitanta anys a Portaceli; el camp seria avui un espai de memòria col·lectiva, de respecte i de dignitat per tants republicans com hi van morir o sobreviure-hi. Ací van ser presoners, entre més milers d’homes, el doctor Peset i el tio Eugeni Pertegaz. per tant, aquest seria un espai de peregrinació internacional de la memòria històrica dels valencians, en canvi de ser un erm d’herbes i oliveres abandonades, perquè els crims que els seus amos franquistes van cometre, no quedaren impunes ni vergonyosament silenciats.
A Europa, els indrets similars són protegits, custodiats, explicats, ensenyats, hom respira difícilment en directe, no només perquè no torne a passar, també per conèixer la història, tota la història. Això també és un dret humà bàsic. En canvi, a espanya i les colònies, els botiflers han decidit d’amagar-nos la realitat, aquests experiència en concret, per si de cas els pegara de tornar a repetir-la: no us penseu que no n’hi ha botiflers que es creuen amb el dret si molt els convé.
—els de l’estanquera al balconet, potser que en cantar gol els hauria de caure al damunt de cos present un d’aquells morts assassinats d’aleshores.
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