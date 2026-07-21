Cròniques del destiu (19)

Som governats per botiflers. No espereu, doncs, miracles.
A catalunya, a valència, a les illes, els governs respectius són a mans de botiflers declarats i confessos, a més convençuts que la seua acció política és castigar-nos a viure en un infern per anys i anys, fins que no peguem un esclafit de calor o d’idees noves. L’única idea final que ens puga salvar de la barbàrie, ja la sabem, és la independència. Però això encara no ho tenim a tocar. Ara per ara. Si no és que un colp de calor mata uns quants milers de polítics afins al règim colonial que patim.
Ves si la botifleria serà de revenja, que el president de la generalitat valenciana s’ha pegat un viatjot per vore aquella espanya campiona de futbol, però suspesa en lectura i en respecte a les llengües. Què podem esperar els valencians, si el màxim governador d’aquesta colònia només aspira a voré guanyar espanya: espereu els llauradors millores per al camp?, els mestres millores per a l’escola?, els metges o infermers un tracte exquisit? O la doble via de metro Bétera-València, o encara que s’interesse per les obres del corredor mediterrani?
Som a mans de criminals, d’aprofitats, d’homes de nivell cultural zero-zero, així que, de pocavergonyes, botiflers i borbons, no espereu sinó el retorn al pitjor dels somnis: —espanya (i les colònies) és campiona contra els drets humans, ves si la botifarra és macarra.