Cròniques del destiu (18)

En una rondalla popular del mestre Pep Coll, hom explica que un rector de poble, d’una mala llet franquista elevada, atemoria els feligresos amb els discursos dalt la trona. Un colp, per lligar-los encara més estrets i amargar-los l’arròs de diumenge, els va contar la hipòtesi d’un foc que amenaçava la comarca, per tan poc crestians com s’havien comportat aquells veïns, que ni venien a l’església, ni donaven gaires almoines, ni encenien ciris a la maedéu. Aixó que la metàfora del foc, va pensar el rector, en aquell territori de muntanya, li semblava adient i alliçonador, una espurna brillant el rector: un foc que cremava per Olocau, per Marines, per Serra, per Nàquera, per Portaceli, el sinyor rector pujava el volum de la prèdica i l’amenaça amb la cara com un pebrot, de la gola tan grossa se li veien les venes inflades, i aleshores encara bramava: si us trobàveu acorralats d’aquest foc d’infern, per on us escaparíeu, homes infidels? I un que l’escoltava tranquil i amb les mans encaixades a la panxa, amolla: per Gàtova. Aleshores el retorot, encara més encés va traure l’índex i l’amenaça, i soltà: foc a Gàtova!
El cap de setmana hi havia bous de carrer a Gàtova, però la festa no va acabar com esperaven, les vaques i el bou van pegar a fugir cap a la Cova Santa i la gent del poble va pegar a fugir cap a casa, espantats pel foc de les banyes d’aquells pobres animals. El pregó recomanava tancar-se a casa i no eixir ni a banyar-se a la bassa. De bous, de futbol i de malparits han de ser també els pressupostos de la generalitat, agafada dels ous per vox i el pp, que han acordat que els diners es destinen a la cosa nacional, com més feixista més insolidària. És el fruit de ser governats per espanyols de dretes i d’extrema dreta. Ves que fa calor i en farà, però els valencians encara afegim cireretes pròpies per no estar-nos de res. La vida colonial apunta maneres; campions de futbol, mediocres en recursos per a l’escola, camions en bous, mediocres en recursos per a la sanitat, campions en idiotesa pitjor que mediocres en recursos per a cultura. Pitjor o no, el fons encara no l’hem vist, Potser si cap mitjà publica la inversió pública a València, dos anys després de la gota freda, comprovarem si tocarem fons… O continuarem caient fondo.