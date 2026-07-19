Ulisses20

Bétera, el camp de túria

Publicat el 19 de juliol de 2026

Cròniques del destiu (15)

Ahir, l’ultim jorn del Folkestiu 2026 va carregar sobre l’emoció del teatre, amb els incombustibles Vicent i Teresa, amb la música en directe de Laura i Eva, tots plegats rodamons, de Rodamón teatre. Són d’aquelles companyies que són un miracle, un regal d’aquest país, de córrer places i pobles, d’oferir amb garantia un espectacle tan honest, sincer i farcit de l’encanteri de la paraula, del ritme assaonat, d’una lliçó de cultura majúscula, que el públic agraeix i els artistes ens ho tornen amb escreix. De la saviesa popular, que deia Vicent que atresorava la seua iaia, ens regala moments sublims, si ja tens una certa edat i ets agraït. Ves que feia calor a les set de la vesprada ahir a la plaça del Mercat, però allò pagava qualsevol reguiny, saber que vam viure un dels moments únics d’aquest festival com més va més ferm i de nom propi. Rodamons cada any a Bétera, sinyors, perquè de les joies de l’art nascut de la paraula i de l’encanteri de dir-la tan bé, caldria un motlle de per vida, perquè no s’acabés mai. Per molts anys.

—No penses que exageres gaire, no?

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