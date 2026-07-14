Cròniques del destiu (12)

Anit ni una sola paraula. Ahir, durant tot el dia mut. Despús també. Penitència. Redéu quin desfici d’estiu.
Tres dies obligats de repòs, ara, a partir d’ara, i després recomença sense excessos ni panxades. Tria uns quants llibres, beu aigua, res d’alcohol, llegeix i camina si vols un poc, però sobretot beu aigua. Fins que no passen aquests dies de temperatura tan elevada prova de posar-te menys objectius de feina física. Aleshores, el camp, els sacs d’adob, la motxilla de polvoritzar, el xerric, les tisores… Res de res. Com si ningú no les hagués inventades, aquestes eines. Per a tu, no. Com que sóc disciplinat, m’he retirat de la feina del camp durant uns dies. Fins a tres. Bé, si no fora demanar gaire. Pots passejar fins al camp, però sense treballar-hi. M’han robat les bresquilles, xa. Però no havies dit tres dies sense? I les bresquilles?
En tres dies comencem a la plaça dels Mercat la segona part i última del festival folk. Dijous, divendres i dissabte. Balls de plaça, música, cants, sopars a la fresca. Si n’arriba gaire, naturalment. En directe, la música.