“Com parlarà la gent de demà?”

He agafat la frase del títol d’una entrevista que Vilaweb fa al mestre Mollà (avui m’ha costat de trobar-la, no sé perquè l’han treta tan ràpidament de la pantalla inicial).
Supose que són coses de l’economia d’espais, o de quants lectors digitals té aqueixa o aquesta notícia, potser perquè han passat tantes coses en tan poques hores, que el diari necessitava treure i posar, treure i posar… Però aquest debat del Mollà és d’interés màxim cada dia, la mare dels ous d’aquest país, no només dels valencians, però no sembla que al nord ho hagen vist així, o el mateix diari (jo també apunte que l’entrevista no és completa), m’ha faltat espai, més conversa més idees, més titulars, n’estic segur que no ha sigut perquè l’autor de les llengües de demà no apunte clar i directe a barraca.
-Els catalans (podeu incloure valencians i illencs) resistirem?, sabrem conservar almenys la llengua?, serem també parlants d’una llengua amb futur?, en les llengües de demà, pintarem res?, potser que només xarrarem anglés i xinés?, espanya (el pp el psoe i els jutges), ja sabeu que voldrà o no?
Durant l’estiu que el llegia, encara el repasse entre més lectures, un llibre que aporta noms i més llibres, vaig aconsellar-ne la lectura. Copiava algunes reflexions de l’autor: m’havia quedat que el capítol quatre és el més dens i complex, per això jo l’estirava a mossos, per destriar-vos alguna reflexió: ara em pregunte com és que, durant el botànic, segons apunta el professor Mollà, no vam ser capaços d’unir-nos a l’Institut Ramon Llull. Encara no m’ho crec que puga haver passat. Ja sabem que el caalà és una llengua viva a les xarxes -som al lloc quaranta en la llista de les llengües més usades- però de segur que perdem molts trens, molts, amb polítiques inútils i de vegades criminals (el paper de la constitució espanyola i els seus tribunals prevaricadors, riu-te tu del Padrí i la màfia internacional).
Els trens no passen per l’escola, o no només, és una bona idea de treball per a mestres i famílies. Ací tenim un altre camp de batalla. La llengua, per als valencians, ja no és de treball o de comunicació: es una guerra que perdem cada dia, si no ens posem forts i ferms i disposats a tot.