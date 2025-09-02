Cinquanta anys d’escola gavina

Despús-ahir vaig ser en un dinar de celebració per l’escola. L’escola ha fet cinquanta anys i en uns dies desplegarà tot d’activitats per convidar tanta gent com ha passat per aquelles aules, entre alumnes i mestres. Un equip de disseny n’ha fet el motiu de la commemoració, però potser que calga aplegar també tanta feina dipositada per ensenyar, per creure en un projecte educatiu que havia d’ésser un model d’escola del país, en favor de la llengua, de la identitat i la defensa del territori. La cultura ha sigut una part fonamental, i tants protagonistes com l’han feta possible, durant el segle XX. Un ensenyament particular i ferm, irreverent davant la caspa o l’administració durant tants anys antivalenciana i contraescola. N’hi ha hagut diversos intents de desestabilitzar-nos, de banalitzar els continguts, la fermesa de qui som, de voler assenyalar-nos com una escola qualsevol, fins i tot com un equip que no sabia ensenyar, ves on arribava la provocació per aterrar-nos o fer-nos caure en la vulgaritat o el conformisme acrític i complaent, fins i tot en uns moments que va governar un equip a la conselleria que hom diria còmplice d’allò que volíem o somiàvem. Ca, més pellorfa que dacsa, no us els creieu, perquè la realitat ha posat cadascú a lloc. L’escola cooperativa valencianista, entre més l’escola gavina, ha sigut ben necessària per obrir una via cap a l’horitzó d’una educació que ens havia de fer lliures, homes i dones de ple dret, tot garantint-nos d’aprendre i ensenyar amb rigor el coneixement, sense excuses, tot partint d’uns drets humans inqüestionables, de vegades remant contracorrent, d’amagat, perquè els nostres alumnes tingueren la millor formació, malgrat les retallades, els abusos administratius, la nul·la sensibilitat de la generalitat per l’escola, el descrèdit general d’una societat desmoralitzada o desmotivada. En cinquanta anys, hem passat de creure que teníem la llibertat a tocar, almenys teníem tot l’entusiasme per abastar-la, a renunciar gairebé sistemàticament a pensar l’escola, a caure en el desànim davant les dificultats o els mals de panxa constants que ens fa passar la política valenciana, sobretot la política educativa administrada per llastimar els mestres i l’escola mateix, i no us penseu que l’educació espanyola fóra millor, a mans de retors i incapaços, quin paper de misèria.
Ja ho deia Camús, mestres, combat i resistència fins a la victòria. Així que caldrà continuar fent escola cinquanta anys més, lo manco.
Entre els convidats, hi havia dones mestres, homes mestres, dones de la neteja, homes i dones del manteniment, dones de la cuina, el cuiner major, una fornada de mestres joves, mestres del primer equip de l’any setanta-cinc del segle vint, les fotos i les abraçades, el temps que no passa gratuïtament, però també hi havia una il·lusió viva i intensa en un equip jove per recomençar de cap i de nou. Per molts anys.