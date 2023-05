Carta a dos mil mestres del Camp de Túria

Escola Valenciana aplega avui la festa gran per l’escola a l’Eliana. Les Trobades del Camp de Túria obrin la campanya de matrícula cada any, per una escola activa, altruïsta, viva, compromesa per la llengua, naturalment, pel coneixement, pel territori. Potser que els dos mil mestres que han de ser motor d’aqueix model encara no sàpien com d’important és la seua feina, ni els hauran explicat quin paper fonamental tenen, a l’escola i a la societat. Us heu de deixondir, mestres, espavilar, en favor d’una de les feines de major responsabilitat. A les vostres mans és si els xiquets llegiran,. si seran respectuosos dels drets, si voldran ser lliures, si s’estimaran la llengua… mestres, si sou per somoure les consciències, no bequeu.

L’ateneu de Bétera participarà avui de les Trobades amb un taller de lectura: llegirem textos de Ferran Zurriaga i de Carme Miquel. Serà el nostre homenatge avui als mestres, principals en un país modern i lliure. Us deixe un dels textos breus que llegirem avui al taller, sobre l’escola d’Olocau, del nostre mestre Ferran.