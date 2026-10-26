Can Picafort (i2)

La trobada per a la història d’El Puig d’Esparreguera, de Mata de Jonc i d’Escola Gavina (2)
El Grup Blanquerna volia que explicàrem què havien aportat aquestes escoles a la pedagogia o a l’educació. En els inicis i després de cinquanta anys de recorregut, que se’n diu prompte. Com havíem afrontat les dificultats d’organització, fins i tot davant normatives que no afavorien la llengua -ni l’afavoreixen ara-, ni la pedagogia, si les lleis “voluntarioses” sobre el català ajudaven gaire, quines realitats diferents havíem viscut i si mai havíem viscut aquestes escoles una idea de país comuna. Encara més, com ho havíem fet o ho fem perquè la llengua no siga només una eina acadèmica i prou, que en deixar l’escola passa a ser llengua de segona, subsidiària d’una ment colonitzada. Gairebé res, o potser un debat que demanaria un curs universitari sencer, de ments brillants i sàvies. Ho deixem ací, per no cansar-vos, com un exercici col·lectiu que us convida a pensar cada dia, als mestres i a les famílies, de bon matí, abans d’obrir les portes de l’escola amb tant de goig com mereix.
(un espai de repòs i continuem)
La trobada és una invitació a reiniciar els intercanvis amb major convenciment (i3)
Fa quaranta anys, les tres escoles ens vam aplegar amb alumnes a Mallorca. Havíem iniciat una experiència de trobar-nos anualment, mestres i alumnes, per conviure i posar en pràctica la sonoritat d’una riquesa dialectal excelsa (Moll, Alcover, Martí i Pol o Enric Valor ens hagueren aplaudit la idea). La idea dels països catalans no era una invenció, existia, a l’escola també. Després, l’extrema dreta, els seus mitjans, els diaris feixistes farien tot d’insults i atacs i agressions. No eren diaris, eren soldats paramilitars disfressats de periodistes.
Ara és moment de no perdre més temps i tornar a obrir vies que remunten si no l’Everest, la Tramuntana, la Calderona o Montserrat. Els mestres, i les direccions d’aquestes escoles teniu un envit a tres bandes, o quatre si afegiu la Bressola -un alre puntal necessari i ben productiu. Al remat, un regalàs que l’escola majúscula d’aquest país es mereix. I els alumnes.
Coratge, doncs. I ànima.