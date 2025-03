Burjassot serà un esclafit de cultura

Diumenge 30 de març, Burjassot acollirà la cloenda del centenari Vicent Andrés Estellés amb un aplec de cultura popular.

La Plataforma del centenari Estellés ha preparat un jorn extraordinari, que aplegarà una mostra del viure valencià en favor de la tradició, la dansa, el ball, la música, les muixerangues, els dimonis, el cant tradicional o la literatura…

«d’això, una regidora pública del pp espanyol de Godella, en diu vulgaritat i odi.»

Diumenge, doncs, viurem un autèntic esclafit valencià contra l’odi, la xenofòbia i el genocidi que voldrien els peperos de godella i d’arreu del món.

N’hi ha acomplexats que caminen a la coixera per la vida i ens voldrien esborrar, de tan patètics que es mostren a poc que volen fer dos o tres frases…

Ells pensen que pararem o ens agenollarem davant els seus rots, o la seua amenaça, si arribaran a ser cul de sac i os podrit, els esguerros.

Els fa mal que la societat valenciana, al llarg del 2024 haja escampat a tort i a dret l’obra poètica d’Estellés, que s’haja llegit en centenars de places, i centenars d’escoles i instituts, milers d’alumnes, en centenars de pobles, de nord a sud, han cantat els seus versos…, s’ha reeditat l’obra completa, se n’han fet antologies, estudis, autèntiques joies de lectura imprescindible. I música, ai, si se n’ha feta a partir dels versos d’estellés…

Estellés s’ha escampat i llegit com mai no havíem pensat que ho faríem, malgrat la generalitat valenciana, i l’objecte serà continuar aquesta feinada, que just si comença, per convertir-lo en un poeta universal.

Com no voleu que els faça mal el fetge, als espanyols malaànima, ells que no tenen cap referent poètic que es puga llegir d’aqueixa manera, com sentim Estellés els valencians, en cada sopar que organitzem arreu del país valencià i més enllà. Com els cou que llegim, als feixistes. I com els cou que llegim en català a valència, malgrat que n’hi ha que s’entrena a atacar la llengua, a atacar l’escola, a voler que el poble siga ignorant i idiota, o feixista, que si fa no fa és la mateixa cosa.

Diumenge Burjassot serà un clam en favor del poeta, festejat per milers de valencians que sabran respondre a la crida d’un home que ens ha ensenyat a assumir la veu del poble.