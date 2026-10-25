Hem sigut convidats a participar d’unes jornades de sociolingüística organitzades pel Grup Blanquerna a can Picafort, Mallorca. La invitació comportava parlar de l’escola, de la llengua i de quin futur viurà tot plegat (no direu que això no lliga amb l’últim llibre del mestre Toni Mollà, les llengúes de demà). La comanda era fer una mica d’història sobrev l’escola, el coneixement i l’amenaça contínua a la llengua, en una trobada també especial: aquests joves Blanquerna han aconseguit de reunir tres escoles de referència pel que fa a l’ensenyament que, no és tampoc casualitat, en alguns moments havíem fet o fem encara intercanvis —vam començar-los fa quaranta anys. Una aposta viva i vigent perquè alumnes de tot el territori, les Illes, el País Valencià i Catalunya es troben i visquen plegats una experiència que després queda i construeix cohesió i país. Havia d’ésser també la Bressola, però finalment no han pogut venir.
Explicar com van nàixer i amb quin objectiu Mata de Jonc, el Puig d’Esparreguera o Escola Gavina és fer memòria i posar damunt la taula models d’escola que van nàixer malgrat la dictadura franquista, la qual cosa prova que ni les circumstàncies més adverses eviten de bastir models brillants d’escola i ensenyament, fins i tot davant moments tan amenaçadors com els actuals, que la política assetja el coneixement, la llengua i el futur dels mateixos joves.
Un ats de què vaig dir: 1973-1975, un grapat de famílies i mestres inicien una escola diferent encara a les acaballes del franquisme. Serà la tercera escola valencianista al País Valencià, que tindrà la llengua com a eix i objectiu de vida; la primera va ser l’escola la Masia, l’any 1968. Els primers.
—si aleshores, en un temps criminal i amb la pena de mort vigent, es podia anar contra tot, no podem ara fer l’escola que volem, sense passar per la institució i el xantatge espanyol? I tant!
[continuarà]