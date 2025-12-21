Bétera com Wigtown: simulacre d’un festival de llibres

Passaran uns anys, abans que el festival de llibres de bétera agafe nom, o suc, o prou gruix com per viure una transfusió lectora tan necessària. Sempre n’hi ha sorpreses, però amb la lectura i els llibres no són gaire dolces. Tampoc no seran abundoses. Amb tot, no perdem ni entusiasme ni caliu per convidar a llegir. No és prou, ja ho sabem, però de les pedres d’un barranc no poden fer-se miracles, que no siguen pedres i més pedres, quietud si no plouen barrancades. Amb coratge i esforç, doncs. Llegir, aprendre de llegir, en necessita molt, de coratge i voluntat i bona guia. I la lectura d’un país sencer no canvia amb una generació. Ni amb dues generacions. Venim de molt fondo, si havien afusellat els bons mestres, o els havien tancat, o els havien exiliat a la força, o els havien tirat del cos de mestres, després de torturar-los… Si havien de fer el filldeputa, aquells falangistes. L’objectiu durant cinquanta anys era l’antilectura.
A Wigtown comencen el festival amb un castell de focs. Farem foc, doncs, ací a Bétera a dins de la llar i avant. Entre els llibres. Perquè agafen temperatura lectora, enmig de l’hivern. I el nostre inici sí que paga la pena, com en aquell festival d’Escòcia. Escriptors i músics de primera línia, també tindrem experts mundials en literatura (no és broma), i un públic fidel… Però ni així no estem satisfets, mai no ho estem, que no és prou, si no hi ha els joves, els mestres, els lectors nous, potser que un dia, sí, el festival pegue un esclafit de gent i aquella nit pengem el cartell que s’han acabat els llibres, almenys aquell dia. Mil llibres, sinyors. Sense exagerar. Una tria molt bèstia, malgrat que encara en falten, que en portaran més. També tenim preparat el cau dels escriptors que arriben de lluny i necessiten passar la nit, una o dues nits, i tenim programats uns quants sopars a la vora del foc, i la conversa, que també ajuda a vestir el festival. Les estufes, l’envelat, la plaça, els llums de Nadal… Què més voldreu.
Ahir vam descarregar les caixes de llibres. Avui hem parat les taules, la lectura infantil, la lectura dels joves, les novel·les, l’assaig, la poesia…, els àlbums il·lustrats, els còmics, la taula dels llibres dels escriptors convidats… Més cobertors i més llibres, les capses no s’acabaven mai, n’obríem de noves, de plenes, de tan farcides que pesaven una arrova, dues, més llibres encara. Demà en parlarem dels títols.
Per cert, els escriptors, tots, sentiu-vos convidats. Enacra que no sigueu al programa, que tothom no cabia a dins un calendari estret tan curt. Veniu al festival i guieu els lectors en una bona tria.
-Ja tenim la traca?