Avui he finit la meua vida professional de mestre

«als cinquanta anys de la meua vida

quan davallen les aigües, tèrboles, pels espills,

molt modestament inicie aquest cant.»

començava Estellés el seu Mural, el Mural de tots, de cadascú de nosaltres.

Bona nit. El nostre departament d’orientació ha enviat una carta a les famílies amb un aplec de consells en el cas que apareguen situacions i comportaments en els fills que no siguen habituals. No cal dir que la Gota freda ha afectat, sobretot, els infants, amb situacions d’estrés, de pànic incontrolable, que ens ha sobredimensionat. Entre més detalls, la carta acaba excusant que, fins i tot en situacions tan doloroses i terribles, ens apareix l’humor. L’exemple més viu, ves què m’ha eixit per explicar-ho, és del mestre Llorenç, l’últim dia de vida, amb aquell acudit Xim_pum final. Així que jo també en faré un, ara, d’acudit per demà que faig anys i em retire. De fet avui ha sigut el meu últim dia laborable, però ves que el govern valencià, aquests cabàs d’inútils i incompetents, ens havia estalviat de treballar-lo, per por als cinc litres que han caigut durant vint-i-quatre hores a Bétera. Demà ja faré de voluntari, de mestre voluntari, perquè diu la nostra presidenta, a mi m’ho ha dit particularment, que aquests quinze dies no compten, perquè no hem fet escola i això no li val, segons l’ofici del nostre sector: mestres, doncs fer classe, ensenyar, amb alumnes, amb xiquets… Així que fins que no vinguen els xiquets, els últims quinze dies no es posen a comptar les hores que has de fer… Pos no saps com de content vindré a fer suport de lectura a primària, al meu ritme. I el primer dia que tornen els xiquets, si no passa res, no m’ho perdria per res del món!

Ací deixe el testimoni de la retirada, doncs, el 14 de novembre de 2024, setze dies després de la Gota freda.

—on és l’acudit? no l’heu trobat?