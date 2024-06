Ases o rucs, cosins i germans

El pp va portar a la ruïna els valencians, amb aquells festotes d’esdeveniments faraònics: la benvinguda papal, la fórmula1, la copa de l’amèrica, les paellotes, l’aigua per a tothom, les grans urbanitzacions de rics, els vaixells de luxe… el que vulgueu contar i explicar, perquè ens quedem curts d’una realitat de la qual encara paguem dimonis i butonis. El psoe de catalunya ara copia aquella festassa de tirar els diners perquè els rics puguen lluir-se com són de rics i fillsdeputa. La barcelona petita copia la valència dependent de madrit perquè pp i psoe són la mateixa gràcia, a l’hora de perdre el cap en ximpleria i arruinar-nos, per exemple, el camp, la sanitat o l’escola. Però ells són espanya, i arruinar-nos a valencians i catalans els compta d’esport paralímpic, que els ix gratuït fer de lladres amb tot de jutges patètics, espanyols i avant. Els del pp i el psoe, corruptes o lladres o espanyols tant se val, fan despesa perquè ells no paguen res mai: ja pagarem nosaltres, els desgraciats, les seues piuades i capricis, en canvi que els polñitics puguen lluir titola, i la cabota buida. No és prou que patim un turisme idiota d’abús, és que pp i psoe fan despesa per continuar fent idioteses, en canvi de tenir l’escola en ruïna, la sanitat col·lapsada o l’atenció i la dependència en un clot fondo. Són polítics de fira i bufa, incapaços i idiotes. I aquesta repetició de la ruïna, que és una veritable malversació dels diners públics, els jutges espanyols no la volen veure perquè pispen, gallegen i se’n burlen, mentre siga en benefici dels partits espanyols i els malparits que els lideren.