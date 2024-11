Amb el ferm propòsit d’obrir el divuit

Segona carta d’Empar Martínez a les famílies… Picanya, 8 de novembre de 2024

Benvolgudes famílies,

Com us trobeu? Tal com us vaig avançar dilluns, avui divendres torne a escriure-vos. Què voldríem? És ben evident: veure-vos, veure els nostres xiquets i xiquetes, dels més menuts fins als més grans, escoltar-vos, sentir les vostres veus, abraçar-nos i continuar fent escola. He de dir que, malgrat el fang, la destrossa, el dolor i el cansament, no hem parat de fer escola, perquè la tasca de tots els equips, de totes les persones que ens ajuden, la col·laboració dedicada, intensa i compromesa de l’AFA, de pares i de mares, amb la feina física i organitzativa que s’hi fa des del minut zero, ens permet avui de compartir amb vosaltres diverses informacions.

D’una banda, hi ha els espais de l’escola, que aviat estaran a punt per rebre-vos. En segon lloc, com bé sabeu els que viviu a Picanya, hi ha el problema de l’aigua. Com que se’n fa un ús tan massiu, a tothom no li n’arriba a qualsevol hora ni amb la pressió desitjada. A l’escola encara tenim un problema amb l’aigua. Des de l’Ajuntament ens han comunicat que treballen de valent per resoldre el problema. En tercer lloc, volem dir-vos que som conscients que moltes famílies hem estat afectades de maneres diverses per la Gota Freda i que això, en conseqüència, també afecta molt la nostra mobilitat. També l’equip de l’escola hi treballa, en aquesta qüestió. L’objectiu és garantir que tothom puga venir a l’escola. De fet, heu rebut telefonades per saber quina és la vostra situació en tots els sentits, incloent la qüestió de la mobilitat. Sandra Cuevas, presidenta de la cooperativa, compartirà amb tots vosaltres un “drive” perquè puguem tenir la informació suficient i específica respecte de les vostres necessitats o les vostres possibilitats de col·laborar perquè gestionem conjuntament l’accés a l’escola: on viviu, si teniu possibilitats o no d’accés; si teniu vehicle o no; en cas de tenir-ne, si teniu places perquè algun altre xiquet puga venir amb vosaltres… També s’hi fan consultes i gestions amb l’Ajuntament per tractar aquesta qüestió. De moment, és important que tots ens posem a pensar com podrem ajudar-nos.

Avui és divendres i demà continuem treballant. Alguns dels mestres encara no hem passat per l’escola perquè la DANA ens ha tocat molt, a casa nostra. Uns altres mestres, que són a l’escola treballant intensament, han deixat de banda els seus garatges o altres espais personals, per enllestir l’escola, que és el projecte de tot un equip de persones. Per això, amb afecte, complicitat i sinceritat, volem fer-vos saber que si els mestres dels vostres fills no us hem escrit, és perquè som també, com vosaltres, famílies afectades o amb familiars afectats. Finalment, hi ha les dificultats econòmiques per les quals passem a conseqüència de les pèrdues materials. També hi treballem.

Tot perquè volem tenir-vos, els xiquets i les famílies, amb nosaltres ben aviat. Així, doncs, ens plantegem tenir-ho tot organitzat per reprendre l’activitat lectiva dilluns 18 de novembre. Amb una setmana llarga per endavant, tenim la confiança de transmetre-vos aquesta informació amb una il·lusió nova.

Una abraçada immensa de l’equip de l’escola, i, deixeu-me dir-ho, meua particular a l’equip de mestres

Empar Martínez, directora d’escola gavina cooperativa valenciana