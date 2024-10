Alumnes que fan escola

“Aquest és un llibre que em va agradar moltíssim.”

Paula parla d'”Els imaginaris” d’A.F. Harrold, il·lustrat per Emily Gravett, una traducció de Xavier Pàmies. Tots dos, autor i il·lustradora ja han guanyat diversos premis per un treball de molt d’interés, sobre literatura per a joves i il·lustració. Harrold és tot un personatge, que recita versos o llibres en carrers, places, escoles, pubs o a la mateixa televisió. L’home és un barbut d’ulls espavilats, mestre lector. «Va ser una de les meues lectures preferides,» diu Paula, que ahir va venir a la biblioteca de l’escola per ajudar a repartir llibres als xiquets i als pares -cada dimecres, obrim la biblioteca de l’escola a les famílies, perquè remenen i trien. A llegir! Ens ajuden uns quants pares, compromesos amb la lectura de xiquets i grans, i això ens permet d’enviar llibres a casa. Ara s’hi ha incorporat també Paula, que diu que en tenir una vesprada lliure, ha començat primer de batxiller, volia ajudar els xiquets de primària i de secundària a triar bons llibres. Ella ha sigut una de les gans lectores de l’escola, i ahir a la seua casa-escola va recordar el seu itinerari lector de quan feia primària: va començar per mirar-se els prestatges i cada colp que trobava els seus llibres preferits somreia i en parlava amb un entusiasme viu tan intens que ens convidava a emportar-nos els llibres per començar-los tots a la vegada. Harrold el va trobar a primer colp d’ull, però també Laura Gallego, Roal Dalh, Stilton, Potter, després va ajudar a repartir àlbums il·lustrats als xiquets d’infantil. Llibres que ella recordava que havia llegit, que li agradaren tant «us en portaré, perquè a casa en tinc molts».

Després va començar a explicar l’experiència dels primers dies a l’institut: s’estranyava que, alumnes d’altres escoles, li comentaren quina mala sort havia tingut ella, com?, per què?, es demanava, i aleshores aquells joves amollaven sense solta que no hauria tingut una bona preparació a l’escola d’on venia, si era una escola cooperativa, concertada i tot allò… Ella ho explicava rient, perquè les notes dels primers exàmens desmentien i provaven justament el contrari… En llengua, en matemàtica, en biologia, en física, la preparació dels nostres era molt superior, i havien sigut felicitats per uns quants mestres de l’institut, professors sense romanços: però la falsa creença no us penseu que haurà desaparegut, ni s’haurà desfet. Fins i tot, a dins la nostra escola n’hi ha famílies que mal pensen si ensenyem bé, si preparem com cal els alumnes. Alerta, doncs, que una falsa creença és difícil d’esborrar quan l’imaginari entre algunes famílies preferix de viure de rumors, no de proves o de realitats.

També me va explicar què passa a l’institut de Picanya, a la línia en català: només dues assignatures, sinyors, la resta és en espanyol. Ves on hem arribat a Picanya, que en teoria és un dels pobles compromesos per la llengua i per l’educació. En no tenir independència, ai, els valencians no pintem una mona. Caldrà denunciar el fet a Plataforma per la llengua i a EscolaValenciana, perquè espavilen els mestres menys compromesos.

He convidat Paula a fer una classe als alumnes de cinqué i de sisé de primària, perquè els explique el seu itinerari lector per la primària de l’escola. No cal dir dir que ella és una lectora extraordinària, que ha triat el batxiller científic, però parla dels llibres amb una passió que voldrien molts mestres i escriptors. La feina és a l’escola, sí, però també ve de casa. Sense aquest tàndem se’ns faria molt difícil admirar-nos tant pels llibres. Encara l’endemà, quan escric aquest apunta, tinc la conversa amb Paula com un regal que fa gran l’experiència de mestre, ara que sóc a punt de retirar-me. Ella em va recordar els llibres que vam llegir a quart de primària, quan vam fer classe plegats, ella d’alumna i jo de mestre, sobretot parla d’un Pinotxo original que es desfeia a les mans, ens queien les pàgines a trossos, deslligades, com una baralla de cartes.

Vaig eixir tard de l’escola, a dos quarts de set, però no volia desfer-me’n d’aquells moments que fan gran l’ofici de viure l’escola.