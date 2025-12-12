A nou dies de començar la fira de llibres a l’Ateneu de Bétera (2)

La raó principal de la fira a l’Ateneu són els llibres. No ho haguesses dit abans. No és una bajanada i tampoc no és un acudit. Fem una tria de llibres particular, per a qualsevol edat, que per això no resulta fàcil la mostra final que presentem en aquell aparador de la Plaça del Mercat. De fet, hom pot agafar uns quants llibres i avant. Pero un lector fet, un lector expert ben entrenat, pot preparar un Pla lector per a tot l’any, i un altre podria fer-ne una altra tria diferent i tenir també un Pla de lectura exquisit. Perquè la nostra aposta abasta densitat, diversitat, exigència, horitzó i risc, sense les rebaixes en la roba, les idees o l’esperit.
La novetat de la fira d’enguany? N’hi ha més d’una, però n’explicaré el detall d’una d’aquestes novetats singulars: hem comprat una petita biblioteca particular que ara oferirem de segona mà: cada dia deixarem una tria d’aquests llibres a un preu fàcil ben baix, perquè pugueu triar un clàssic, una obra mestra, una joia de fa temps, una gran traducció, sempre, sens dubte, sense por d’enganyar ningú, literatura de volada.
Nou dies sembla una novena de dies que ha de passar perquè la fira de Bétera obri les portes. Aquesta nit ja hem penjada de la façana de l’Ateneu la lona nova que crida a xafarranxo de lectura.