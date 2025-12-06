A mans de botifarrons no mos salvarem

Hom amollà com una ocurrència, que és un acudit malparit i poc graciós, que la pesta del porc venia d’un entrepà de botifarres! I els mitjans ho van escampar com si les botifarres pogueren pagar els plats trencats de 1707 ençà, o foren culpables d’uns polítics idiotes que ratllen un coeficient molt baix, tan deficient que semblaria que han estudiat a espanya, a l’ordre dels borbons, si almenys ho haguessen fet a l’empara d’aquella reina lectora tan anglòfila.
Sinyors, la culpa la té un entrepà de botifarres, i es queden més amples que llargs. I ara ningú no se’n farà més responsable de res. De fet, d’uns anys ençà, els polítics no se’n fan responsables de res de res. Ni dels morts, ni dels jutges terroristes, ni dels falangistes, ni de l’amenaça de l’extrema dreta a la democràcia. De fet, són aquests polítics mateix, del psc o del pp o similars, la pitjor amenaça a la democràcia dels últims segles. No sñe on han estudiat ni com ls han preparat, però són de la pell de satanàs, de tan rucs…
Jo anit en vaig comprar deu, exactament deu botifarres lligades d’un fil d’embotir que encara recorde que jo mateix feia anar de jove amb rapidesa i agilitat, quan ajudava mon pare en aquella cambreta de dins, en passar el corral. Pobres botifarres, ara, culpables d’aquest crim contra els porcs, contra la sanitat local, mundial, global, sideral… No traurà la cara, el primer que va enviar aquesta notícia al món, ni se’n farà responsable… I després ves que n’hi havia un laboratori de virus del porc ben a prop, ai, que possiblement el focus principal de la pandèmia se’ls va escapar una nit que feien xafarranxo de gintònics, o d’aigua de vichy, perquè no us estranye que aquella nit, un dels operaris que havia renyit amb el cap, o amb la dona que havia cremat el crèdit amb les rebaixes, o havia sigut agafat de gairó, mentre cagava al vol per Collserola, hagués deixat anar una petita dosi de pesta, així descaradament i simulada, per sota del camal contra la cua d’un porc català, no us estranye que ho fes a posta, com aquell ministre espanyol que fa un temps va dir que se’ns havien cagat damunt, que ens havien ben fotut el sistema sanitari públic, per això el van premiar els seus, i encara un altre ministre espanyol també va dir que durant el mes d’agost passarien coses a Barcelona, i aleshores van passar els atemptats de Barcelona, que després els mateixos ministres espanyols es van negar a investigar-ho, no fóra el cas que el parany que ens havien parat descobrís un pastís encara pitjor: això el club terrorista dels jutges no ho investiguen, perquè si ja saben on anirà a parar la merda que sura, no els caldrà doncs de traure al tap de l’aigüera. ministres, jutges, borbons, espanya… això també és una pesta de porcs…
Va que sure la merda i que ho paguen les pobres botifarres deixades anar allà, enmig del bosc, perquè els senglars rebenten de farts, amb un sol entrepà, mamons, que sou uns garrepes, un de sol, sí, com en aquell miracle dels pans i dels peixos, sinyor, quin calvari això d’espanya, i tants inútils com són en política per amargar-nos la vida i fotre’ns la democràcia.