Una banda d’aprofitats voldrien més ampla la pocavergonya

«Sembla veritat, si es confirmen els rumors, que l’estanc del poble s’ha desplaçat a la casa Nebot, espai municipal, d’on pengen tres o quatre estanqueres com a reclam de fumadors i rucs de cap a peus.»
Els espanyols, exfumadors i d’esquerres, s’escarrassen perquè regalem la identitat en el seu favor. A ixò és, diuen els espanyols: renuncieu a ser catalans o valencians i torneu-vos espanyols perquè nosaltres puguem viure de no pegar colp, perquè de fer res en política, aquests aprofitats ja fa anys que demostren com són d’incapaços.
Els espanyols, els que es diuen o es pensen d’esquerres sobretot, exfumadors, voldrien que tothom els llepés el cul i els enviés tot de besos i abraçades, com si foren autèntics herois en la barca d’Ulisses: un sac d’inútils que durant anys i panyts no han fet res, però res de res, per l’educació, ni la sanitat, ni la dependència, ni menys per l’habitatge. Ara, ells prou que viuen per damunt de possibilitats fent veure que fan el que no fan.
Sort dels partits que defugen aquests invents del rufian i la colau, sort encara, si ens mantenim ferms i els enviem a prendre pel sac.Tant de bo s’ofeguen en la seua pròpia merda…
Ves que aquests exfumadors d’esquerres, espanyols sí, no han fet ni brot pel corredor mediterrani, ni pel crim que significa la fiscalitat ccontra els valencians, ni han mogut un dit per la llengua, ni per l’escola…
si saben que n’hi ha via, aquests exfumadors o espanyols, se’n poden anar a cagar.