Caminem per la dignitat dels presos i dels morts a Portaceli

Tornen a arrencar els cartells de la façana de l’ATENEU. Contra l’oblit dels presos, la memòria. Contra les agressions, la resposta valenta i ferma.
Cinquena marxa al Camp de concentració de Portaceli, diumenge 18 d’octubre; encara n’hi ha qui voldria silenciar els 15,000 presos que hi van passar. El càstig, les penalitats, els morts… N’hi ha qui vuitanta anys després voldria encomanar la mateixa repressió, la dictadura, els crims, el silenci. N’hi ha qui no en té prou d’amagar la història, de falsejar-la, d’explicar mentides i inventar misses i processons.
Aquell camp de Portaceli és encara sense memòria, sense reconeiximent, sense respecte. Quaranta cinc anys d’imperfecció democràtica, dels quals més de trenta del PSOE, no han servit per posar-hi dignitat, en els camps de concentració franquistes. Més de tres-cents. Poca broma, socialistes.
De fet, espanya és l’estat número 1 del món on n’hi ha més morts anònims per reconèixer i identificar, fruit del franquisme i la Transició. Els cartells que anuncien l’activitat de reivindicació i memòria del camp de Portaceli a penes si duren unes hores a la façana de l’Ateneu. Algú se n’encarrega d’arrancar-los i d’amagar-los.
Doncs, fem-ne difusió a través de xarxes. Convidem amics i coneguts. Fem una crida universal, local i global. El 18 d’octubre, diumenge a partir de les 10.00, eixirà de l’estació de metro de Bétera la caminada de memòria i reivindicació de tants homes com van patir la desfeta d’una guerra criminal i feixista contra la democràcia i la legalitat. El franquisme era sobretot un atac cruent, militar i religiós contra la democràcia. Pretenia matar la llibertat. I a més, alliçonar sobre la corrupció com a model polític: els valencians prou que ho paguem, encara en el segle XXI. Potser que ho paguem doblement, o triple. A més dels morts i els presos, la ment colonitzada, de dreta i d’esquerra.
Ni oblit ni perdó, doncs, caminem.