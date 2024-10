32 hores intenses a la muntanya

L’escola primària vam ser d’estada a les muntanyes de Bunyol. Un alberg o campament a sis-cents metres d’altitud sobre la mar. Una experiència única, que en repetir-la cada any, no sembla que tinga la força o l’impacte que en realitat significa, conviure-hi 160 persones durant dos dies enmig de la serra. Alumnes de primer de primària amb alumnes de sisé, de segon i de cinqué, de tercer i de quart, en cabanes de fusta entre els pins, sobretot pi blanc, i una massa arbustiva d’argelagues i coscolles que de vegades feia difícil travessar-la en els itineraris del segon dia. Amb una hora d’autobús en tenim prou per canviar, el paisatge de l’horta, per un altre paisatge valencià ben característic, no gaire alt, de muntanya endolcida, d’una alçada de per riure, de vegetació mediterrània feta a base d’incendis i recuperació lenta. El secà de l’interior valencià, entre Bunyol i Iàtova, oliveres, ametllers, garroferes, entre bancals de pedra i una terra aspra i pedregosa, eixuta (no plou gaire ara). Abandonada, ara, gairebé completament. Una mica lluny, però visible des del campament, els sidrals de les cimenteres de Bunyol, un bunyol de paisatge rocambolesc, d’aquelles pel·lícules de terror i ficció que no sabies si tenein cap sentit. El sentit valencià de la desfeta.

El primer dia els mestres tenim l’ajuda dels monitors, una colla gran de joves, que sembla que els han ensinistrat en dos “ratos” i una gràcia vestida de disbarat: ens reben vestits de pirata. Oh. Els valencians fruïm de disfressar-nos per tot. Sort que Freinet no alça el cap per veure en quina cosa hem convertit la descoberta del medi en favor dels alumnes. Ni Freinet, ni Carles Salvador, ni Porcar, ni el mestre Soler i Godes, ni aquells grans mestres dels anys trenta, que van iniciar des de l’escola la interpretació del paisatge, perquè els xiquets conegueren el país on vivien. Però els xiquets no paren de fer activitat, els mestres observem què fan, què pregunten, com criden, en resposta als crits de tants monitors que semblen d’una tribu de la meseta (se’ls escapa tan fàcil aquella llengua), acompanyem, juguem, participem, però no n’hi ha un moment de respir, són hores intenses, de mobilitat, de vida, com si volguérem atrapar la natura d’un colp. La natura no s’atrapa. L’engolim, però no s’atrapa. I els xiquets, què diuen a casa?, què explicaran?. quins seran els detalls que nosaltres, els mestres, no veurem, si no ens els expliquen després, si no venim a trobar-los…

II

La nit sempre és especial, amb els xiquets, fora de casa. I el dia. I la vesprada. N’hi ha qui explicarà que ho ha passat regular. Caaaa, no els cregueu, estàvem de luxe i ho hem passat de categoria. Hem fet molta activitat, que no paràvem, però també hem tingut temps de, per exemple de…, no no, el temps passava volant, i nosaltres volíem atrapar-lo, un temps fred comparat amb el temps del pla, però era impossible atrapar un temps o l’altre. A la nit vam passar tantes coses com durant el dia. El segon dia vam eixir a explorar el bosc. Els grans van fer l’itinerari llarg, fins a la cova de les palomes, a la Foia de Bunyol, amb la cascada i la clotxa d’aigua freda. Un toll d’aigua profunda… Més que no freda, sembla aigua amb gel. Quin colp! Però una majoria es van banyar. N’hi ha qui es va tirar dotze vegades. El mestre Albert ens explicava el paisatge: n’hi havia qui l’escoltava. Els pobles de l’interior, el món rural, la despoblació, el camp, l’abandonament… Els mestres li van preparar una sorpresa. Amb americana, sandàlies i mitjons, li van regalar el carnet municipal de retirat. Ho vam celebrar amb un got de vi agre i uns dolços del forn. Ara n’hi ha qui explicarà que no ho va passar bé. Menteix. Com un pirata. Ho vam passar bé i molt bé. Sempre n’hi ha coses, n’hi ha que recorda els pares a la mitja hora d’haver eixit. I n’hi ha que s’hagués quedat un altre dia, o dos dies més. Jo hagués preferit de no tenir monitors, que no sé on els ensinistren, pobres. No ho he dit, però quan vam arribar, el fred ja hi era. Alguns mestres van passar fred durant la nit. Molt de fred. I també se’n recordaven, com de bé s’està a casa… A quin sant, ho vam passar molt bé. Amb tot, sí o no, és una experiència única. D’impressió. Un actiu en favor de l’escola i en favor d’aprendre.

Ara explicarem les anècdotes…

III

No n’hi ha anècdotes. De primer de primària a sisé de primària som una etapa educativa. Però de sisé a primer de primària n’hi ha un món. No sé si n’hi ha un abisme, però n’hi ha un món. Gairebé que n’hi ha la distància d’una vida, de dues vides: dels sis als dotze anys, ah. Els xiquets de primer, ací ja sabeu que incloc tots els alumnes -els xiquets i les xiquetes, els peluixos, els sacs, les maletes, les motxilles…- han d’escoltar molt atentament què han de fer a cada moment, a muntanya. Quan la mestra Creu o la mestra Sònia diuen “ara anirem a les cabanes a obrir les maletes, cercarem els sacs, els desplegarem, posarem el pijama ben plegadet al damunt, i el peluix…” hom pensa que la cosa es farà per art de màgia. No, sinyors, no. Tot això és un món, de lentitud i d’aprenentatge; de primer una assemblea, posar atenció, ara una cosa, després una altra, repetir les coses dues vegades, aleshores passem a l’acció, obrir la maleta, trobar les coses, deixar-les com cal, tot plegat encara són les onze del matí, però és que aquestes accions demanen temps, i paciència. De les cabanes de fusta als banys, uf, del bany a les cabanes, després camí del menjador… Uf, uf. Calen mans expertes, i mestres, molts mestres amb ganes de passar dos dies plegats a muntanya. En canvi, cinqué i sisé, això que ho troben fet, perquè no recorden com costa d’aprendre tantes coses com cal per viure amb autonomia. Això si no és que fan el pudent, o l’escarabat, o van tot el dia amb els bastons, els pals, simulant que són lluitadors siderals o gal·làctics, o es passarien tota l’estona amb el baló, o ves a saber… La nit ompli de llanternes el campament, de xiquets disfressats amb pijama; cal abrigar-se perquè fa molta fresca, ens apleguem en un espai tancat preparat per a la música de disco: nosaltres som de zoo, de la fúmiga, de la gossa… I de nou cap a les cabanes i bona nit, si és que n’hi ha que voldran dormir i n’hi ha que faran de mussol: al de matí, abans de les vuit, ja vindran les guilles a despertar-nos. Els mestres han descansat poc, uns quants alumnes també, si fa no fa, però una majoria ja es preparen per viure el segon dia. Desdejunar, vestir-nos, la higiene, l’excursió, la cantimplora, preparats per perdre’ns a muntanya… Sí, als del segon cicle han de venir a rescatar-los, perquè les coscolles els impedien de passar… Eren a dos-cents metres, perè es pensaven lluny, dins les butxaques d’uns pantalons vells que cantava Raimon.

Hem menjat correctament, hem tornat, feia dies que no havíem tornat, què més podem demanar, si n’hi ha salut i feina, què més…

IV

Com d’interessant seria aplegar totes les vivències, les de cadascú, en una història col·lectiva. Cada eixida, cada estada de principi de curs té la seua particularitat, feta a base de centenars de petites històries. Perquè totes tenen nom propi. Sí, aquesta vivència a les muntanyes de Bunyol també té nom propi, el de cada xiquet i xiqueta que hi era, el de cada mestre, o cada monitor… I cada xiquet haurà explicat a casa la seua història particular, única, intransferible. Però el conjunt és positiu sempre, perquè els fa créixer, malgrat les pors, els dubtes, els neguits de les famílies… Els fa agafar confiança, encara que no ho semble, passar les dificultats, sobreposar-se, avançar i créixer plegats: les picades, els bacs, els colps, els vòmits, la tos, els macarrons, l’aigua, les punxes, les pedres, l’enyorança, les rialles, els crits, el silenci (!), els animals, les maletes, les cabanes, els arbres, els esquirols, 160 ànimes vivint trenta-dues hores en un espai obert, a muntanya… Qui deia que l’escola no era intensa?

Als mestres, sobretot als mestres, i a les famílies, i als xiquets, gràcies per l’experiència de viure l’escola amb intensitat.