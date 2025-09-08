101 anys i els que vindran, del poeta Estellés

Menjaràs ungla perdurablement;
cagaràs ungla perdurablement!
sols seràs ungla. Seguiràs, encara,
i et menjaràs els dits amb avidesa.
De tu mateix a tu mateix, procés:
et menjaràs, et cagaràs, seràs
un munt indigne i natural, ah tu
dominical poeta, estúpid.
V. A. Estellés Mural I
Però espanya no ha tingut mai un poeta del sen d’estellés, cap ni un, així que ells voldrien apropiar-se’l, fer-lo seu, malgrat que estellés no era espanyol, ni ganes tampoc, gens de ganes de beure d’aquella aigua pudent tan quieta. Ni ganes d’escriure no tindria per aquell país capat, lladre de cultures i llengües i de segles que eren nostres, quan encara érem lliures.
Si hom repassa els poetes espanyols del segle xx, potser Lorca, si no hagués sigut assassinat pels espanyols, seria una comparança lúcida, de poeta popular, capaç també d’elevar la metàfora i la llengua: però aquest van matar-lo per poeta, i no sabrem mai si tots dos poetes, Lorca i Estellés, cadascú al seu país, haurien tingut comparació… Així que espanya ens té l’enveja i la ràbia i nosaltres tenim un tresor propi, malgrat que ells ens el voldrien robar, o ignorar-lo, perquè el món veuria de què som capaços, nosaltres. Aquell poeta nostre.
No és gratuït que en pocs anys, després de la idea brillant de Josep Lozano, hem convertit Estellés en el poeta més llegit públicament, m’atreviria a dir d’europa, si exceptuem els poetes russos, no ho sé, perquè cada any convertim el carrer en un auditori extraordinari, malgrat que venim de la insuficiència lectora, de l’animadversió als llibres i un rebuig conscient i provocat a la literatura dels escriptors catalans per una part de la població, atiada per polítiques de l’odi a la llengua i la cultura, que amaguen un odi intensiu a la democràcia i a la llibertat dels pobles.
L’herència franquista espanyola continua el setge contra els drets humans -aquests dies mateix el criminal mazon insultava a través dels mitjans contra la llengua, com ho fa contra l’escola, contra el país, amb una amenaça que és una declaració d’immoralitat. Es pensa que encendre uns quants valencians contra els països catalans farà oblidar la seua conscient i voluntària pràctica política que va provocar tants morts l’any passat. Ni oblit ni perdó, criminal.
La Plataforma cent d’estellés va animar l’any del centenari amb un calendari d’activitats lluït, d’una força col·lectiva i entusiasta que va superar amb escreix l’expectativa inicial, es van fer nous llibres i antologies del poeta, entre més una de ben especial de Jaume Pérez Muntaner, una tendresa oculta, que ja pagava tot l’esforç esmerçat durant tants mesos, ara caldrà continuar la feina: de primer continuar la lectura d’una obra completa immensa, tan grossa que és normal que puga ser desigual, per guiar els objectius de la fundació i la càtedra, malgrat que això ja no dependrà exclusivament de la societat civil. Ací la via política, la de les decisions institucionals és necessària, i per això els valencians ens haurem d’espavilar, no només per la lectura, sinó per la política, res de fàcil amb el nivell intel·lectual d’uns quants candidats a curt termini.