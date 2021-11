10 consejos para diseñar logo tipos que no fastidien.

Así que desarrolla un logo tipo. Parece una tarea fácil, ¿verdad? Dibuja un círculo, escribe el nombre de tu empresa y ya está (de hecho, he oído a un diseñador sugerir este mismo proceso). Por desgracia, si realmente vales el dinero que te paga tu cliente, hay mucho que hacer.

Hoy en día hay un millón de personas en la industria del diseño de logotipos que crean logotipos de mierda para sitios web de crowdsourcing al por mayor. Como profesional serio, ¿cómo destacar entre la multitud y crear logotipos de calidad que no apesten? Siga leyendo para descubrirlo.

¿Está trabajando en un proyecto de diseño de logotipo? No deje de consultar nuestra guía detallada sobre cómo diseñar un logotipo.

Sugerencia profesional: plantillas y generadores de logotipos

Si quiere empezar a crear un logotipo rápidamente, experimentar con plantillas de logotipos puede ser un buen primer paso. Pueden proporcionar un punto de partida para el diseño de su logotipo, y usted puede seguir desarrollándolo y personalizándolo.

Envato Elements ofrece una colección de más de 6.000 plantillas de logotipos a las que puedes acceder por el módico precio de 15€ al mes (así como iconos, fotos, plantillas gráficas y mucho más). Aquí están algunos de nuestros favoritos. También puedes comprar un logo en esta plataforma nueva.

1. Uso de juegos de palabras visuales en logos.

Algunos de mis logotipos favoritos utilizan una técnica que yo llamo juegos de palabras visuales: una forma demasiado bonita de decir que dos imágenes se han fusionado en una explicando inteligentemente un concepto o una idea. El logotipo de WinePlace que aparece a continuación es un ejemplo perfecto. El logotipo tiene la forma de un pulgar, lo que sugiere una “ubicación” o “lugar”, pero también parece claramente una copa de vino invertida. El diseño del logotipo con esta técnica es inteligente y memorable. Al público le encantan los pequeños juegos mentales que usted hace, y es más probable que aprecie el diseño como resultado

2. El color es muy importante en el logo.

Una de las consideraciones más importantes a la hora de diseñar un logotipo es la paleta de colores. No es una decisión superficial; el color tiene un significado y transmite ideas. A veces estás atado a los colores de una marca, pero otras veces eres libre de explorar. Me gusta la rica paleta utilizada en el logotipo de Zion que aparece a continuación. Los colores te atrapan y te atraen, dando vida a la ilustración y dando un contexto adicional a la forma del paisaje. Al hacerlo, recuerde que un buen logotipo es versátil y funciona bien en escala de grises.

Además de la versión en escala de grises, me gusta ofrecer a mis clientes una verdadera versión monocromática que utiliza sólo el negro y el espacio negativo. Es un poco más complicado para el logo de arriba, pero definitivamente es posible. Considere siempre para qué se utilizará el logotipo y si los distintos casos de uso requieren versiones diferentes.

3. Evite los clichés en el logo

Cada pocos años surgen nuevas tendencias de diseño de logotipos. Personalmente, me gusta investigar las tendencias del diseño y puede que incluso me encuentres sugiriendo adoptar ciertas tendencias para estar al día, pero con los logotipos simplemente odio cuando un grupo de diseñadores utiliza la misma idea una y otra vez. Los prototipos básicos mencionados anteriormente ya se utilizan una y otra vez en el diseño de logotipos y pronto quedarán obsoletos.

4. Hazlo tuyo el logo

No creo que “poseíble” sea una palabra real, pero se sigue oyendo mucho en el marketing (a los profesionales del marketing les encanta inventarse palabras). Este concepto es definitivamente importante y está estrechamente relacionado con los consejos anteriores. En lugar de seguir la corriente y utilizar diseños tópicos, debe aspirar a un reconocimiento único. En este sentido, siempre he admirado el logotipo de Evernote. En realidad es sólo una cabeza de elefante, lo que no parece un concepto muy singular. Sin embargo, la forma en que está dibujado, incluyendo el torso curvado y las orejas estriadas, lo hace reconocible al instante.

Cuando diseñe su logotipo, tenga en cuenta si su diseño es genérico o único. ¿Es probable que otros produzcan algo similar? Recuerda que tu primera idea suele ser la más común (también es la primera idea de los demás). Intenta escribir una o dos páginas de bocetos en tu cuaderno y luego elige qué ideas desarrollar más.

5. A todo el mundo le gusta un tipo personalizado en el logo

Cuando llegamos al tema de la singularidad, casi nada puede dar a su logotipo una sensación más única que unos magníficos tipos de letra personalizados. A menudo, al diseñar un logotipo, nos limitamos a ir al menú de fuentes para ver qué fuente hace que el nombre de la empresa se vea mejor. Si alguien le paga para que “diseñe” su logotipo, probablemente querrá que lo piense un poco más. A menudo pensamos que el diseño de un logotipo es sólo ir al menú de fuentes. Las fuentes personalizadas garantizan que su logotipo único siga siéndolo. Los diseñadores de bajo nivel te robarán el trabajo en un abrir y cerrar de ojos si se dan cuenta de la fuente que estás utilizando, pero se necesita una verdadera habilidad para imitar una fuente personalizada dibujada a mano. Pero recuerde que si su logotipo es lo suficientemente famoso, la gente siempre intentará copiarlo. Esto es ciertamente cierto para el logotipo de mi fuente favorita.

El tipo de letra de Coca-Cola ha sido robado innumerables veces en vergonzosas imitaciones durante las últimas décadas.

6. Simple y estúpido son logos que ganan.

Reconozcámoslo, no todo el mundo puede escribir una bonita letra a mano por capricho. Que seas diseñador no significa que seas un ilustrador o tipógrafo increíble (aunque ayuda). Si te ajustas a esta descripción, no tengas miedo, no hay nada que te impida hacer grandes logotipos. En este caso, recuerda estas cuatro poderosas palabras. Estos son los más importantes. Los logotipos sencillos e impactantes impregnan el mundo de los negocios y han demostrado sistemáticamente ser los mejores iconos que han superado la prueba del tiempo. Al examinar las formas de construir este tipo de logotipos, vamos a hablar del logotipo de Apple. No hay nada especial ni memorable en la silueta de Apple. Es esta falta de mordiente lo que la eleva a un nuevo nivel. Le da carácter al logotipo, lo hace único y subraya su importancia (ordenadores y bytes, ¿lo pillas?) Sin este mordisco, la manzana es aburrida, y con este mordisco, de repente se convierte en un icono. Piensa siempre en cómo puedes ir más allá y convertir tu aburrido logotipo en una marca única.

7. Considerar las proporciones y la simetría en los logos

Algunas personas pueden dejarse llevar por el debate sobre la proporción y la simetría (véase el nuevo esquema del logotipo de Pepsi), pero todavía hay algunas lecciones importantes que aprender si nos abstraemos de la locura. Tomemos como ejemplo el nuevo logotipo de Twitter. Aquí, el círculo no se utiliza para convencerle de una extraña historia espacial que no tiene sentido, sino simplemente como guía para crear un logotipo equilibrado con curvas y arcos coherentes. Aunque este colgajo parece romper la simetría del logotipo de Apple de arriba, si profundizamos podemos ver que todavía hay mucha proporción.

8. logo : Reflexiones sobre el espacio negativo

En la misma línea del doble sentido está la antigua técnica de utilizar el espacio negativo en el logotipo de alguna manera sutil. Un ejemplo estándar de esta técnica es el logotipo de FedEx y su flecha oculta. ¿Aún no lo ves? Sigue buscando, está ahí. Eso es lo que me gusta de este logotipo: el uso del espacio negativo es muy sutil. Logopond tiene muchos diseños de logotipos estupendos que utilizan el espacio negativo de forma excelente. Véase el ejemplo siguiente, que combina el concepto de cuerno de toro y copa de vino.

9. Pasivo vs. activo

Un aspecto interesante del diseño de logotipos en el que he estado pensando recientemente es el de crear una sensación de movimiento o actividad en un logotipo. Esto no siempre es apropiado (por ejemplo, el logotipo de Apple), pero a veces puede dar a un logotipo el aspecto que necesita, tanto visual como conceptualmente. Como ejemplo, veamos de nuevo el logotipo de Twitter. En la versión más reciente han ido un paso más allá al apuntar el pájaro hacia arriba, mostrándolo trepando en el aire en lugar de revolotear en la misma trayectoria.

La sensación de movimiento es especialmente importante cuando se trata de logotipos de mascotas. La imagen del marlín de abajo no se queda quieta, sino que salta triunfante hacia el cielo.

10. Sabes lo que significa tu logo.

Como diseñador, es estupendo poder mostrar a tus clientes lo bien pensados y argumentados que están los logotipos que haces para ellos. Todo buen logotipo tiene una historia que contar. Un logotipo sólido es mucho más que un bonito boceto; está lleno de significado, tanto evidente como oculto. Ya hemos hablado de ello en un par de ejemplos. El logotipo de FedEx tiene una flecha que indica movimiento hacia adelante y entrega, al logotipo de Apple le falta un “byte” y el pájaro de Twitter vuela en una trayectoria ascendente. En la mayoría de los casos, no sé si el diseñador del logotipo entiende el significado hasta que el diseño del logotipo está terminado, pero en cualquier caso, es genial cuando, como diseñador, puedes mostrar a tu cliente lo bien pensado y fundamentado que está el logotipo que has hecho para él. Puede que el cliente piense que sólo quiere algo nuevo y genial, pero si entregas un logotipo que se relacione con los valores fundamentales y la misión de la empresa, le sorprenderás y te querrá por ello.