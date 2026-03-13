Vicent Roses el Campaner: simbologia i memòria d’Atzeneta d’Albaida

Fundició de campanes de Bautista Roses Soler. 1951. D’esquerra a dreta: Juan Nácher Ases, Vicenta Calatayud Ballester, Vicentica la Puntera, Reme Roses Ases, Bautista Roses Soler (fundador i pare de Germán i José Roses Martí), Pepita Roses Durá, Rosana Roses Ases (xiqueta de bolquers), Rafael Calatayud Catxamona (pare), Rafael Calatayud Catxamona (fill) i Antonio Quilis Soriano el tio Toni, avi de Juana Quilis Montaner.
Acabem la visita als elements exposats en les dues rotondes del poble. En aquells anys 90 del segle passat, pocs pobles mostraven a veïns i forasters la idiosincràsia local d’una manera tan plàstica.
Alguna volta he dit, i ho repetisc, que la història definitiva dels campaners d’Atzeneta d’Albaida està per escriure. Seria una autèntica llàstima que tota la informació, documentació i fotografies escampades entre els familiars dels qui es van dedicar a aquesta indústria artesanal especialitzada se l’engolira l’oblit amb el pas inexorable del temps que silenciosament ens arrossega.
En la segona meitat de l’any 1998 vaig entrevistar i vaig filmar Vicente Roses Soler, el tio Vicent el Campaner, que aleshores tenia setanta-sis anys. Jo era conscient que, tot i que ell estava en perfectes condicions físiques i mentals, no el tindríem sempre a l’abast i que, per tant, m’havia d’afanyar si no volia aplegar tard. Volia aprendre un poc d’eixa tècnica, màgica i científica alhora, transmesa de generació en generació.
Uns anys abans, en observar la seua bona memòria, la seua saviesa i com de bé tenia emmagatzemat al cervell un món que ja a penes ningú recordava, li havia deixat caure la idea de xarrar tranquil·lament un dia perquè em contara coses del món de les campanes i m’explicara el ric simbolisme de les rotondes d’Atzeneta que anunciaven el final d’una època.
L’última dècada del segle passat jo estava capficat en projectes de la meua professió, sense gaire temps per a moltes més coses que no foren de la parcel·la xicoteta del meu món.
Finalment, va arribar el dia de posar-nos mà a l’obra, i amb un guió molt precari, una videocàmera i un quadern d’apunts, vam acordar l’itinerari de la primera jornada: la rotonda de l’entrada al poble des d’Albaida. El resultat final el poden gaudir vostés ací:
Com que era ell qui l’havia dissenyada, li vaig cedir la paraula. Em va explicar que hi havia volgut plasmar l’Atzeneta del passat: els trills de les eres, les moles dels molins, els nou molins que hi havia al poble, l’aigua que naixia al port d’Albaida, la séquia canalitzada que passava pel monestir dels dominics al terme d’Albaida, etc. De tant en tant li feia un senyal per a reconduir la gravació; m’explique: els qui el van conéixer recordaran que quan es posava a parlar s’entusiasmava i no hi havia qui el detinguera. “A uns trenta o quaranta metres de la fita del monestir dels dominics comencen els molins; allà hi ha tres molins i després s’aplega a la font Benita, a la casa Mona i al Molí Nou, i a continuació passa a Atzeneta amb molts molins. La séquia del port portava nou molins”. Jo el deixe parlar i no sé bé quants molins portem ja: molts. Tampoc importa massa ara. Però perdrem el fil.
Mentre li pega la volta a la rotonda, la desbrossa de males herbes i posa cada pedra al seu lloc. Parla dels trills, que els joves ja no han conegut. “Una vegada trillat el gra, anava als molins. Els símbols dels molins són les moles que veus ací, on es molia el gra que s’havia trillat a l’era: blat, avena, civada, dacsa. Amb la dacsa es feien coques tendres i també els bollos que es menjaven les persones”.
A continuació em mostrà exemples de portals que els pedrapiquers feien per a les entrades a casa, lloses per a les voreres i els forns, les columnes de les fronteres de les cases. Tota eixa pedra verge es treia de les prop de vint pedreres que Atzeneta arribà a tindre en temps passats entre el poble i Carrícola.
El soroll de la mina dels Caïtos en ple treball de fer grava o arena, a pocs metres d’on ens trobem, dificulta sentir l’explicació. “Ací pots vore el material tal com ix de la pedrera abans de treballar-la. Açò d’ací és un forn de coure pa. Ací tenim l’escut del poble esculpit amb pedra: el va fer Vicent Soriano, fill del poble, que ara treballa a Albaida recondicionant l’antic palau.”
La rotonda de dalt i la de baix es comuniquen amb la carretera exterior construïda a finals dels anys huitanta. La de baix dóna l’entrada al polígon industrial del poble i la carretera continua fins al Palomar.
En aquesta segona rotonda veiem campanes, elements d’una almàssera, el vaixell o tremuja on es dipositen les olives perquè vagen caient a la cinta transportadora que les netejarà i a continuació es moldran; un tensor, les gerres on es guardava l’oli, maquinària tèxtil vella que ens recorda la implantació d’eixa indústria al poble als anys seixanta.
El tio Vicente el Campaner em recordà que al poble es van fondre campanes des del mil set-cents fins a primeries dels anys setanta del segle XX. (Nota: quan jo aplegue a Atzeneta l’any 1973 ja no s’hi feien campanes; recorde que en el taller, propietat del tio German el Campaner -Germán Roses Martí, 1917-1988-, Vicentica la Puntera feia paelles).
“L’any 1918, en la Fira Internacional de Barcelona, la fundició de campanes d’Atzeneta s’endugué la medalla d’or del certamen del ram. En la inscripció deia «FUNDICIÓN DE MANUEL ROSES VIDAL». Eixe Manuel Roses, segons m’explica, era germà del seu besavi. Les campanes que es troben arreu d’Espanya i Sud-amèrica porten la inscripció «HIJOS DE ROSES. VALENCIA».
La següent parada que fem és la seua caseta al camí de Bèlgida. El més mínim detall hi denota el seu bon gust. En la frontera destaca un quadre antic de ceràmica de la Mare de Déu dels Desemparats envoltada de pedres per a ressaltar la imatge. No és gens d’estranyar tot açò, ja que ell formava part de la confraria local d’eixa advocació juntament amb un bon grapat d’amics que ja han faltat i que jo encara recorde. Les confraries prompte seran també un record del passat i no estaria malament fer un recull de les que hi va haver al poble.
Tot el que s’hi veu i es pot palpar és obra seua, des del disseny del jardí amb arbres, arbustos i flors fins als ornaments en pedra, com fontetes, taules de pedra, barbacoa, paeller, etc. Tanque els ulls i me l’imagine col·locant cada cosa al lloc en el seu paradís terrenal particular el dia de la Creació. A més, ell tenia un aspecte bondadós, com el d’un patriarca veterotestamentari, Noé, posem per cas. Només calia imaginar-lo amb cabells llargs i barba blanca.
En la caseta veig fotografies dels seus avantpassats campaners disposades en les parets: m’explica qui és cadascú. Veiem també motles de campanes, quinals per a pujar les campanes als campanars: de 100 i de 200 quilos, i de mitja i d’una tona. Em mostrà sense seguir cap ordre moltes eines relacionades amb la fundició de les campanes, batalls, la llar, el raconet de la barra del bar, no sé quantes coses fetes amb espart (només faltava sinó!), una col·lecció de ferramentes de llaurança: arades de fusta, relles, posts de fusta, tota mena de corbelles, morrals per als animals, etc. No vull pensar quantes paraules d’aquests vocabularis específics es perdran si no es recullen curosament hui: demà serà tard. Cànters, botiges, quinqués, llànties, palmatòries, etc.
M’informà que al campanar de l’església de Catarroja, on va ser regidor alguns anys, també hi ha una campana fosa en la fundició d’Atzeneta. Em pose les mans al cap en veure tanta ferramenta que jo encara havia conegut de la mà del meu avi Tomeu el de les Vaques, però que el meu cervell modern ja havia arxivat en el “departament de coses que ja no veuràs”.
Mentre em mostrava coses i més coses em convidà a un whisquet; li ho agraïsc, però, li dic amb un somriure que estem treballant. Ell ho entén.
Ja no seguim el guió. Botem d’una cosa a una altra. Em cridà l’atenció una bomba de mà de traure aigua que feia molts anys que no veia: una peça de ferro colat que fa de palanca i que es mou de dalt a baix amb energia. En pujar i baixar la maneta es crea un buit que aspira l’aigua del pou a través d’una vàlvula que impedeix que el líquid torne a baixar. Hi havia tants utensilis que semblava un xicotet museu que aquest home s’haguera preocupat de configurar. Crec que l’última volta que havia vist una bomba d’aigua d’aquestes va ser a l’entrada del forn de vidre de Vidrios de Levante, a l’Olleria, quan de menut li portava l’esmorzar a mon pare.
M’explicà també que el seu avi campaner era fill del fundador de la nissaga. Jo ja vaig perdut amb tant de nom i no tinc ganes de tornar al cotxe a agafar el quadern d’apunts per a anotar qui és cadascú. La seua àvia, continuà, va nàixer en ca Vicent Domingo Ripoll Ases (pare del tio Pepe Ripoll, a qui els més grans del poble deuen recordar).
El tio Vicente el Floriste, com també se’l coneixia, era únic quan parlava de parentius; si dubta d’un nom de seguida li ve al cap i l’enllaça amb un altre. Quan passa això, fins i tot els gestos de dubte que vaig filmar són únics. Jo, encara que vaig perdut, el deixe que parle i parle.
Em digué que el pare del tio Juan Bautista Roses Ballester (1901-1977) també era de la nissaga dels campaners. Fou secretari de l’ajuntament i va morir a l’edat que el tio Vicente tenia quan li vaig fer l’entrevista i el reportatge, és a dir a setanta-sis anys.
En una altra jornada m’explicà detalls de la creu de l’entrada del poble, que van posar nova després de la guerra (el 8 de juny de 1943). L’original, digué, estava davant del Patronat, destruïda en guerra. També em parlà, sense vindre a tomb, que aprofitant la benedicció de la guarderia al Patronat es va beneir també la creu en el nou emplaçament a l’entrada del poble, venint d’Albaida. Cal recordar que anteriorment la guarderia estava en ca la tia Maria la dels Cagons, al carrer de Sant Roc.
El setembre del 1998 s’estava acabant de condicionar el conjunt on es troba ara la creu: jardinet, treball amb pedres, il·luminació, etc. També la vam visitar de nit per a veure l’efecte estètic.
L’última sessió va ser a ma casa a finals de desembre de 1998. El tio Vicente va agrair a l’aleshores batle del poble, Rafael Mompó, haver confiat en ell per al treball que comentem, i que era, en resum, un homenatge a Atzeneta i a la Vall d’Albaida: les moles dels molins de farina, les almàsseres, el teixidor de la indústria tèxtil, els pedrapiquers i la fundició de campanes.
Vaig aprofitar l’ocasió per a fer-li unes preguntes sobre unes fotos antigues que hi havia penjades en una paret de l’antic despatx particular del secretari Juan Bautista Roses Ballester. De seguida va contestar: “Són els pares de ma tia Adela [Roses Ballester]. El pare, Constantino (Roses Mas), era fill de la tia Teresa, germana del meu avi de nom també Vicente el Campaner (i germana de l’àvia del tio Pepe Ripoll). La mare del tio Constantino i el meu avi eren germans. La mare era Adela (Ballester Pla)”.
He de reconéixer que en qüestió de parentius sóc un perfecte negat, i m’entra un maldecap insuportable només passar de la primera generació siga la família que siga. Però he d’agrair-li les explicacions, d’un gran valor per a qui vulga reconstruir la història i la nissaga dels campaners a Atzeneta.
Quan li pregunte, com a resum, qui eren els campaners d’Atzeneta, no dubta a respondre a l’instant: “Els Roses són els campaners d’Atzeneta”.
