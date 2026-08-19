En aquesta franja de la Mediterrània on creixen més persones que arbres, queda poc espai perquè hi visquen les oliveres, per velles que siguen.
Per Pere Brincs
Conduïsc darrere d’un camió que circula carregat amb sis oliveres mil·lenàries. El trànsit és prou dens i com que fa bona estona que vaig a la seua rereguarda he tingut temps de contar-les de sobres. La plataforma que les transporta és plana, llarga i sense baranes. Les rodes del camió giren lleugerament deformades. Cadascun dels exemplars viatja circumscrit a un petit illot de terra embolicada per una mena d’arpillera plàstica que, al seu torn, va amarrada amb cintes perquè no hi haja cap contratemps. Duen la crinera desmotxada com si foren pollins que traslladaren comprimits.
Veig que els arbres situats a les vores miren el paisatge que passa de pressa i és inevitable de notar que ho fan amb una barreja de melangia i incertesa. La separació, el desarrelament, els deu provocar feredat, talment com li passava a la gent de poca lletra que se n’havia d’anar, per exemple, a la verema o a posar-se en amo, allà, a París. A més, encara que les plantes estan dotades de moviment quan s’enfilen per una tanca o quan han d’obrir i tancar les flors, el desplaçament és gairebé un estat antinatural en la botànica. Per això -dic- que aquestes deuen patir un vertigen cinètic considerable.
Els arbres situats a la part interior viatgen més capbaixos, més reflexius, encara que la velocitat els despentina també el fullatge dibuixant rissos catatònics que contrasten amb la immobilitat del cos. Els darrers anys, el comerç d’oliveres mil·lenàries s’ha posat de moda. S’arranquen d’allà on van ser plantades amb el lloable propòsit de fer olives i, ara, com si foren sentinelles que amb el pas dels segles han pres el posat de mineral viu, són transportades d’un lloc a un altre com si tal cosa.
De vegades he vist vivers que exhibeixen desenes d’aquests arbres com si foren bordells vegetals a la vora de la carretera. Aleshores, m’ha sigut inevitable d’imaginar, amb una certa aversió, el proxeneta que atura el cotxàs al pàrquing de grava, que baixa, encén una cigarreta i fa una volta entre la mercaderia que es manté impertèrrita. Agosarat, acarona la corfa d’algun tronc i tasta entre els dits la rudesa del fullatge per a sospesar si paga la pena escurar-se les butxaques.
Mentre conduïsc m’assalten aquestes obscenitats; podria dir que perquè m’estime els arbres, però tampoc fins al punt d’anar repartint-los abraçades. Potser és massa estona la que he respirat els efluvis del gasoil recremat del camió i ja se m’ennuvola l’enteniment. Un turisme ens acaba de passar tot d’una forçant la curta ratlla discontínua. Jo no sóc tan temerari. El que m’estime -continue divagant- són els arbres concrets més que no els arbres en sentit genèric, és a dir, aquells que he conegut durant la vida. I en això caic que encara el viatge s’alenteix pel trànsit pesant; puc donar gràcies perquè la càrrega que em precedeix no són porcs o gallines que deixarien al darrere un rastre càustic que m’hauria d’empassar.
Al camió hi ha un decaïment general que també podria atribuir-se a l’estrés hídric a què deuen haver estat sotmesos els arbres des de Déu sap quan. Més endavant, quan la carretera transcorre entre camps abandonats on es veuen oliveres i garrofers, pràcticament assilvestrats, tinc la sensació que el passatge de davant mostra una lleu agitació, com si els arbres de les vores, amb una colzada –o brancada– despertaren als de l’interior per a unir tots els seus esguards en el paisatge que passa, potser, una mica més ràpid que fa una estona.
I si aquest viatge no fora tan funest com sembla? -pense mentre eixim d’un revolt tancat que ens ha fet minorar la marxa. I si els vivers que em semblaven puticlubs de carretera tenen més d’hospici que de vici? I si el ricàs que jo veia com un degenerat a qui agrada flirtejar amb iaies és, més aïna, un filàntrop de sabates elegants, però empolsegades. Com en tantes coses, potser he sigut enganyat i les coses no són el que semblen ser. En aquesta franja de la Mediterrània on creixen més persones que arbres, queda poc espai perquè hi visquen les oliveres, per velles que siguen.
Note que somric. Mire pel retrovisor i veig l’ensopiment del conductor que ve darrere, també amb les seues cabòries. Tant de bo el camió que transporta les oliveres s’aturara en la pròxima gasolinera i poguera aprofitar per a parlar amb elles. Estaria bé d’aconhortar-les, perquè segur que les traslladaran a una terra més bona, més esponjosa i adobada que la que tenien allà d’on provenen. No cal amoïnar-se, doncs. Quan passe el tràngol del viatge i les emplacen en la nova llar, les branques, ara hirsutes, rebrostaran amb força per a ser l’admiració de les ànimes sensibles. L’única pena seria que les pentinaren com aquells arbrets japonesos que en diuen bonsais. Això sí que no!, cada edat té les seues coses i aquests arbres, que segurament ja hi eren quan Colom descobrí Amèrica, es mereixen un respecte. Però encara gràcies que no les han convertides en estelles per a la xemeneia.
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