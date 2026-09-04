De velles, bones i (potser) extintes maneres

Ara la moda és que l’altre empome la meua eixida de to o la brofegada de torn, que m’escolte ell sense fer-ho jo.
A mesura que em faig gran entenc més bé el món en què visc sense necessitat que m’ho explique ningú. Deu ser, crec, que a certa edat un entra en una dimensió que només s’assoleix després d’haver travessat determinades etapes. Hom abandona la infància i la joventut i, sense explicar-se molt bé com, un dia es troba instal·lat en el món dels adults, mira al voltant i reconeix que eixa transició no va ser fàcil ni va estar exempta d’errades i de passos en fals. Entendre les generacions anteriors i conviure alhora amb les més joves no sempre resulta senzill.
Tots transportem una motxilla de coneixements que ens fa únics i hem de procurar de valorar el bagatge de la dels altres, tot reconeixent-hi tresors que, si bé potser no els donem el valor que realment tenen, en el seu moment segurament el tingueren. Si açò no es fa, probablement les generacions més grans se sentiran arraconades com un destorb, com trastos vells que ja no serveixen per a res. I, així, valors admirats en altres temps —com ara demanar les coses per favor, ser agraïts, somriure, donar la mà a qui ha caigut o vol travessar el carrer, o mostrar dosis de simpatia i empatia—, en no res s’hauran convertit en andròmines desfasades: perquè no les hem transmeses adequadament, o perquè les noves generacions trobaran que els nostres valors d’un món sòlid s’han convertit en absurds d’un món líquid.
Llibres sobre etiqueta i maneres com ara L’elegància en el tracte social, de la vescomtessa Bestard de la Torre (àlies d’Alfredo Pallardó Guillant, 1855–1928), que en el seu moment van ser manuals indispensables i que tenien tot el sentit, s’han quedat completament anacrònics. Aquelles regles minucioses d’etiqueta i cortesia, pensades per a un món de ritmes pausats i jerarquies clares, semblen hui vestigis d’una altra època. A qui li importa realment, en aquests temps marcats per les presses i la immediatesa, saber comportar-se en taula, tractar amb la deferència deguda els més grans o dominar, en definitiva, l’art de saber estar? En una societat cada vegada més individualista, sembla que pocs perden un sol minut a ajudar els altres, exercir l’empatia o, simplement, posar-se en el lloc de l’adversari.
En la selva en què s’ha convertit el món, demanar disculpes es considera un valor caducat, una cosa que no val la pena de transmetre ni ensenyar a l’escola ni a casa i que, de transmetre’s, es fa per ciència infusa.
El panta rhei heraclitià ha arribat als costums i a les formes de comportament actuals, i a ningú li estranya eixe xoc de mons, cultures o generacions. Ja no s’estila posar-se en el lloc de l’altre; ara la moda és que l’altre empome la meua eixida de to o la brofegada de torn, que m’escolte ell sense fer-ho jo.
Si tot açò no canvia (i no du espill de fer-ho), els qui vam nàixer a mitjans del segle passat prompte deixarem d’entendre res, i totes aquelles normes d’urbanitat i de respecte que s’aprenien en llibres com el vell Manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio Carreño passaran a formar part d’un món antiquat, de fórmules que s’han diluït, i el terratrémol de la modernitat s’ho acabarà engolint tot.
N’hi ha prou de passar un dia arreu per una sessió parlamentària i veure quines són les armes dialèctiques que esgrimeixen hui en dia el pares de Pàtria que ostenten la representació de la sobirania popular.
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